Некому работать, некому покупать: у Верманского парка закрывается кафе

Заведение было создано семьёй, чтобы поддержать сына Курта — ребёнка с особыми потребностями.

«Хочу сказать огромное спасибо всем, кто любил Kurts coffee, кто думал о Курте, посылал ему добрые мысли, молился и поддерживал», — написала Карлсоне.

По её словам, кофейня закрывается из-за нехватки сотрудников, снижения числа посетителей и семейных обстоятельств.

«6 и 7 сентября я сама, мама Курта, буду работать в кофейном домике рядом с Верманским садом, чтобы поставить точку в этой истории. Давайте выпьем кофе и обменяемся теплыми словами», — добавила она.

В комментариях люди писали, что в последнее время каждый раз, когда хотели взять там кофе и поддержать мальчика, ларёк был закрыт. А кто-то вспомнил, что кафе уже собирались закрыть еще год назад.