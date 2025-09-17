Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Нехватка лекарств в ЕС достигла рекордного уровня: каких именно?

Euronews 17 сентября, 2025 20:20

Важно 0 комментариев

Нехватка лекарственных средств в странах ЕС становится все более острой и в прошлом году достигла рекордного уровня: такие данные приводятся в отчёте Счётной палаты.

Проблема, согласно этому документу, усугубляется отсутствием общеевропейской контрольной структуры в этой области и сильными различиями законов отдельных стран.

В период с 2022 по 2024 гг. Европейскому агентству по лекарственным средствам (EMA) сообщали о 136 случаях критической нехватки лекарств. По данным на март этого года, в дефиците были 34 препарата, из которых 16 входят в список необходимых лекарственных средств Европейской комиссии.

В этот список медикаменты попадают из-за проблем с производством, резкого роста спроса или решения производителя снять его с продажи — любого фактора, который ограничивает поставки временно или постоянно.

В число дефицитных попали такие жизненно важные препараты, как тромболитики, антибиотик амоксициллин, противоядия от отравления цианидом.

Одной из главных проблем Счётная палата считает фрагментированность данных о доступности лекарственных средств и их запасах. Разные страны устанавливают разные правила.

Например, в Нидерландах производитель лекарств обязан сообщить минздраву о нехватке запасов минимум за два месяца до того, как ожидаемый срок поставок превысит две недели.

А в соседней Бельгии производитель может ждать до того момента, когда запасы будут фактически исчерпаны.

При этом, очевидно, производитель уведомляет об этом лишь контролирующие органы своей страны, а уже они, позже, передают эту информацию общеевропейским органам. На практике эта отчётность может запаздывать или вовсе потеряться. Некоторые страны, по данным аудиторов, вообще не предоставляют Брюсселю такую информацию.

В отчёте указано, что о проблеме известно уже много лет, ЕС предпринял несколько серьёзных шагов, приняв законы о критически важных лекарственных средствах — но ситуация не улучшается.

Аудиторы отметили, что в этих законах отсутствуют механизмы принуждения — например санкции — которые позволили бы Еврокомиссии или EMA обеспечить соблюдение обязательств по отчётности.

«Разжигатели ненависти в Латвии — русские, навязывающие всем свой язык»: снова Ланга

Важно 22:56

Важно 0 комментариев

Из-за споров между оппозицией и коалицией заседание Рижской думы затянулось до ночи, как заметила агентство LETA. Заседание Рижской думы длится уже более девяти часов. В его повестку включены 95 вопросов.

Наш бывший Гаусс пошёл на повышение: возглавил национальную авиакомпанию Бахрейна

Важно 20:32

Важно 0 комментариев

Бывший генеральный директор латвийской национальной авиакомпании airBaltic Мартиньш Гаусс назначен генеральным директором национальной авиакомпании Бахрейна Gulf Air, сообщил Гаусс в LinkedIn.

«Таких следует выдворять из Латвии»: Лембергс хочет перевоспитать Стрейпса

Латышские СМИ 20:31

Латышские СМИ 0 комментариев

Бывший мэр Вентспилса Айварс Лембергс подал в суд на журналиста Карлиса Стрейпса, который неоднократно называл политика преступником. Стрейпс не унывает из-за обвинений и обещает и впредь не держать язык за зубами, пишет «Privātā dzīve».

Задержанных граждан Латвии подозревают в совершении терактов в Европе

Важно 20:12

Важно 0 комментариев

Генеральная прокуратура Литвы и Литовское бюро криминальной полиции раскрыли группу лиц, организовавших четыре теракта в странах Европы, в состав которой входили и граждане Латвии.

В Риге в результате ДТП пострадали два сотрудника полиции

ЧП и криминал 19:25

ЧП и криминал 0 комментариев

В среду в Риге в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали двое сотрудников полиции, которые ехали на вызов, сообщили в Государственной полиции (ГП, VP).

«Золотой» фигурист Латвии признался в финансовых трудностях

Важно 18:57

Важно 0 комментариев

Латвийский фигурист Денис Васильев попал в финансовые затруднения. Для лучшей подготовки к зимним Олимпийским играм 2026 года в Милане и Кортине д'Ампеццо он приступил к сбору пожертвований. Спортсмен указал на проблемы в Латвийской ассоциации конькобежцев (LSA), сообщает rus.tvnet.lv.

