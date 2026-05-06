Нефтяной рынок сохраняет спокойствие на фоне напряжённости. Как изменятся цены в Латвии?

Спокойствие нефтяного биржевого рынка объясняется тем, что, во-первых, значительная часть негативных для предложения факторов уже заложена в цены фьючерсов, а во-вторых, экономикам развитых стран со стороны спроса угрожает более чем серьёзный риск рецессии.

Котировки физического рынка (Platts) на бензин и дизельное топливо с апрельского минимума до конца месяца выросли более чем на 200 долларов за тонну, что соответствует росту более чем на 20 центов за литр.

На данный момент этот глобальный рост цен ещё не полностью отразился на ценах автозаправочных станций в Латвии — этому мешают инерция рынка и длинные праздничные выходные. Поэтому в ближайшие дни на местном рынке, вероятнее всего, ожидается умеренный рост цен примерно до 10 центов за литр, если только на мировых сырьевых и финансовых рынках не произойдут неожиданные потрясения.