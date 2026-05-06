Нефтяной рынок сохраняет спокойствие на фоне напряжённости. Как изменятся цены в Латвии?

Редакция PRESS 6 мая, 2026 15:58

И без того хрупкое перемирие на Ближнем Востоке оказалось под угрозой из-за новых ракетных ударов и очередного громкого заявления Трампа о намерении «стереть Иран с лица земли». Биржевой рынок нефти и нефтепродуктов отреагировал на эти новости сравнительно спокойно. Как на это отреагирует физический рынок, станет понятно значительно позже. На данный момент не зафиксировано новых сколько-нибудь серьёзных повреждений инфраструктуры добычи и переработки нефти, которые имели бы значение в контексте дальнейшего восстановления.

Спокойствие нефтяного биржевого рынка объясняется тем, что, во-первых, значительная часть негативных для предложения факторов уже заложена в цены фьючерсов, а во-вторых, экономикам развитых стран со стороны спроса угрожает более чем серьёзный риск рецессии.

Котировки физического рынка (Platts) на бензин и дизельное топливо с апрельского минимума до конца месяца выросли более чем на 200 долларов за тонну, что соответствует росту более чем на 20 центов за литр.

На данный момент этот глобальный рост цен ещё не полностью отразился на ценах автозаправочных станций в Латвии — этому мешают инерция рынка и длинные праздничные выходные. Поэтому в ближайшие дни на местном рынке, вероятнее всего, ожидается умеренный рост цен примерно до 10 центов за литр, если только на мировых сырьевых и финансовых рынках не произойдут неожиданные потрясения.

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

