Небо над Латвией: защиту усилят и дополнят новыми радарами

На заседании СНБ под председательством президента Эдгара Ринкевича были проанализированы действия, предпринятые в связи с упавшим 7 сентября российским военным дроном в Гайгалавской волости Резекненского края, допущенные ошибки и меры, которые следует предпринять в случае подобных инцидентов в воздушном пространстве Латвии.

СНБ заслушал доклады Министерства обороны, Национальных вооруженных сил, Министерства внутренних дел и Государственной пограничной охраны об извлеченных уроках и мерах.

Совет рассмотрел незамедлительные меры по развертыванию дополнительных систем ПВО - радаров, сенсоров, зенитных батарей - для усиления защиты восточной границы, а также планы действий, разработанные совместно Министерством обороны и Министерством внутренних дел для более эффективного противодействия угрозе безопасности, исходящей от беспилотников.

На встрече обсуждались консультации, проведенные с командованием НАТО и союзниками по доработке алгоритмов НАТО по обеспечению противовоздушной обороны в случае угрозы со стороны беспилотников.

Совет согласился с необходимостью улучшения радарного покрытия.

Совет рассмотрел также ошибки, допущенные ответственными органами в процедурах оперативного оповещения и сотрудничества государственных должностных лиц и учреждений, а также информирования населения и самоуправлений.

На заседании были заслушаны доклады органов безопасности о текущей ситуации в стране.