Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 23. Октября Завтра: Daina, Dainida, Dainis
Доступность

«Не застрахован никто!», в Риге впервые считают бездомных

Редакция PRESS 23 октября, 2025 10:34

Новости Латвии 0 комментариев

В столице Латвии проходит международная инициатива «Европейская перепись бездомных». Ночью исследователи выходят на улицы и опрашивают людей, чтобы выяснить, сколько в Риге бездомных, почему они потеряли жильё и какую помощь им можно оказать.

Акция проходит одновременно в 35 городах 21 страны. Цель — собрать реальные данные для выполнения Лиссабонской декларации, по которой страны Евросоюза обязались искоренить бездомность к 2030 году.

Научный сотрудник Латвийского университета Карлис Лакшевицс рассказал, что многие остаются «невидимыми» для системы: «Мы обычно знаем только тех, кто получает помощь в приютах. Но есть и те, кто ночует у друзей, в садовых домиках или на улице. Наша цель — понять масштабы проблемы и разработать новую методику учёта».

Участники опроса фиксируют, где именно человек ночевал — в приюте, парке, на улице или у знакомых. Исследователи обращают внимание на внешние признаки и проводят опросы в местах, где чаще всего бывают бездомные. «Иногда деньги просят и те, у кого есть жильё, но доходы слишком малы, чтобы его сохранить. Мы должны спрашивать, но не можем опросить всех — всегда есть элемент случайности», — добавил Лакшевицс.

Бездомных считают и в приютах. Директор рижского приюта Дагния Камеровска рассказала, что почти все согласились ответить на вопросы. «Многие просто не справляются с жизненными трудностями. Кто-то потерял здоровье, работу, память, родственников. Никто не застрахован от того, чтобы однажды оказаться без дома», — сказала Камеровска.

По её словам, в рижских приютах сейчас примерно на 30% больше постояльцев, чем год назад. Причины роста пока неизвестны. Результаты переписи планируется обнародовать в следующем году, но как именно их будут использовать для борьбы с бездомностью, пока не ясно.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:25 23.10.2025
ЕС спорит о климатических целях на 2040 г
Bitnews.lv 9 минут назад
Латышский язык: закрепление необратимости
Bitnews.lv 1 час назад
Почти 19 тысяч жителей Латвии уже привились от гриппа
Bitnews.lv 1 час назад
Латвия: закупила мины на 50 млн. евро
Sfera.lv 2 часа назад
Латвия: спортсменов в бюджете обделили…
Sfera.lv 3 часа назад
Бельгия: можно и без правительства
Sfera.lv 3 часа назад
Франция опасней Бангладеш
Sfera.lv 3 часа назад
Белоруссия: пойман эстонец с косяком
Sfera.lv 7 часов назад

Почти не нарушают, но пьют много: итоги запрета продажи спиртного

Важно 15:17

Важно 0 комментариев

По имеющимся данным, после ужесточения требований в сфере оборота спиртных напитков в Латвии не наблюдается роста нелегального рынка. Нарушений новых требований — немного, показали рейды полиции. У торговцев случаются сложности с определением грани между предоставлением информации о товаре и рекламой скидок, рассказали участники совещания в Минздраве. Что до потребления, то с августа прошло слишком мало времени, чтобы судить, насколько оно сократилось (и сократилось ли). До сих пор статистика была удручающей, отмечает LSM+ со ссылкой на данные Минздрава.

По имеющимся данным, после ужесточения требований в сфере оборота спиртных напитков в Латвии не наблюдается роста нелегального рынка. Нарушений новых требований — немного, показали рейды полиции. У торговцев случаются сложности с определением грани между предоставлением информации о товаре и рекламой скидок, рассказали участники совещания в Минздраве. Что до потребления, то с августа прошло слишком мало времени, чтобы судить, насколько оно сократилось (и сократилось ли). До сих пор статистика была удручающей, отмечает LSM+ со ссылкой на данные Минздрава.

Читать
Загрузка

Валялся пьяный на асфальте? Это вам не бомж, а преподаватель техникума

Выбор редакции 15:03

Выбор редакции 0 комментариев

В сети распространилось видео, на котором мужчина в состоянии сильного опьянения валяется на земле в общественном месте. По данным телепередачи «Bez Tabu», на кадрах запечатлён преподаватель Огрского техникума.

В сети распространилось видео, на котором мужчина в состоянии сильного опьянения валяется на земле в общественном месте. По данным телепередачи «Bez Tabu», на кадрах запечатлён преподаватель Огрского техникума.

Читать

Думала, что помогает полиции. Как женщина с зарплатой в 890 евро осталась с долгом в 78 тыс. евро

Выбор редакции 14:57

Выбор редакции 0 комментариев

Случай 25-летней продюсерки Даугавпилсского театра Марины Ивановой показал, как телефонные аферы превращаются в финансовые трагедии, а микрокредитные компании продолжают зарабатывать на людях, которым вообще нельзя выдавать займы. Ситуацию расследовала  Re:Baltica.

Случай 25-летней продюсерки Даугавпилсского театра Марины Ивановой показал, как телефонные аферы превращаются в финансовые трагедии, а микрокредитные компании продолжают зарабатывать на людях, которым вообще нельзя выдавать займы. Ситуацию расследовала  Re:Baltica.

Читать

Евросоюз утвердил 19-й пакет санкций против России: что там?

Важно 14:55

Важно 0 комментариев

Ограничения включают запрет на импорт российского СПГ и меры против российских дипломатов. Санкции направлены на сокращение доходов Москвы и ослабление ее возможностей вести войну против Украины.

Ограничения включают запрет на импорт российского СПГ и меры против российских дипломатов. Санкции направлены на сокращение доходов Москвы и ослабление ее возможностей вести войну против Украины.

Читать

В пятницу ожидается на редкость тёплый день

Новости Латвии 14:45

Новости Латвии 0 комментариев

Пятница станет самым теплым днем ​​недели в Латвии, во многих местах ожидаются кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

Пятница станет самым теплым днем ​​недели в Латвии, во многих местах ожидаются кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

Читать

Мы все — в одном шаге от преступления

Важно 14:40

Важно 0 комментариев

Опознать преступников легко, когда смотришь детективы с дивана или читаешь романы. В реальной жизни почти невозможно распознать потенциального преступника, потому что, по сути, мы все находимся в одном шаге от преступления — это всего лишь один неверный выбор, заявила эксперт по судебной психологии и криминологии Рута Трейя в программе Latvijas Radio «Vai tas ir normāli?».

Опознать преступников легко, когда смотришь детективы с дивана или читаешь романы. В реальной жизни почти невозможно распознать потенциального преступника, потому что, по сути, мы все находимся в одном шаге от преступления — это всего лишь один неверный выбор, заявила эксперт по судебной психологии и криминологии Рута Трейя в программе Latvijas Radio «Vai tas ir normāli?».

Читать

Подстраиваться под другой язык опасно! В Сейме прошли дебаты об укреплении главного — языка

Новости Латвии 14:31

Новости Латвии 0 комментариев

В четверг в Сейме прошли дебаты о состоянии государственного языка. После доклада правительства о проделанной работе депутаты подчеркнули необходимость развивать и использовать латышский язык в повседневной жизни.

В четверг в Сейме прошли дебаты о состоянии государственного языка. После доклада правительства о проделанной работе депутаты подчеркнули необходимость развивать и использовать латышский язык в повседневной жизни.

Читать