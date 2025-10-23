«Не застрахован никто!», в Риге впервые считают бездомных

Акция проходит одновременно в 35 городах 21 страны. Цель — собрать реальные данные для выполнения Лиссабонской декларации, по которой страны Евросоюза обязались искоренить бездомность к 2030 году.

Научный сотрудник Латвийского университета Карлис Лакшевицс рассказал, что многие остаются «невидимыми» для системы: «Мы обычно знаем только тех, кто получает помощь в приютах. Но есть и те, кто ночует у друзей, в садовых домиках или на улице. Наша цель — понять масштабы проблемы и разработать новую методику учёта».

Участники опроса фиксируют, где именно человек ночевал — в приюте, парке, на улице или у знакомых. Исследователи обращают внимание на внешние признаки и проводят опросы в местах, где чаще всего бывают бездомные. «Иногда деньги просят и те, у кого есть жильё, но доходы слишком малы, чтобы его сохранить. Мы должны спрашивать, но не можем опросить всех — всегда есть элемент случайности», — добавил Лакшевицс.

Бездомных считают и в приютах. Директор рижского приюта Дагния Камеровска рассказала, что почти все согласились ответить на вопросы. «Многие просто не справляются с жизненными трудностями. Кто-то потерял здоровье, работу, память, родственников. Никто не застрахован от того, чтобы однажды оказаться без дома», — сказала Камеровска.

По её словам, в рижских приютах сейчас примерно на 30% больше постояльцев, чем год назад. Причины роста пока неизвестны. Результаты переписи планируется обнародовать в следующем году, но как именно их будут использовать для борьбы с бездомностью, пока не ясно.