Не забудьте: 1 сентября общественный транспорт в Риге бесплатный

Самоуправление напоминает всем участникам дорожного движения - пешеходам, велосипедистам, автоводителям и водителям микромобильных транспортных средств - о необходимости уделять повышенное внимание безопасности детей и подростков на улицах.

Каждый год после летних каникул количество детей на улицах резко возрастает, а вместе с ним и риск травм и несчастных случаев, особенно в первые недели сентября.

Полиция будет следить за безопасностью дорожного движения вблизи школ. Вблизи школ будет действовать ограничение скорости до 30 километров в час.