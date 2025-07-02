Не успели: общий билет на поезда и общественный транспорт Риги откладывается на неопределенный срок

Ранее компании планировали ввести единый билет в июне этого года, но дата была ориентировочной и зависела от результатов тестирования.

Представители PV заявили, что как только новая услуга будет готова и доступна пассажирам, общественность будет проинформирована о ней.

Единый билет, стоимость которого составит 2 евро, позволит людям использовать его для поездок как в городском общественном транспорте Риги, так и в поездах по территории Риги, то есть в зоне А железнодорожных маршрутов.

В настоящее время PV в сотрудничестве с "Rīgas satiksmе" проводит функциональные и технологические финальные испытания новой билетной системы.

