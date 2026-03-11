29 августа в Исландии состоится референдум о возобновлении прерванных переговоров о вступлении в ЕС. Недавний опрос Gallup показал, что голосование будет напряженным: 52% респондентов высказались за вступление, а 48% — против.

«Иногда не нужно следовать результатам опросов, а нужно следовать своим убеждениям», — сказала Министр, возглавляющая проевропейскую партию Viðreisn.

Исландия является членом Европейской экономической зоны и входит в Шенгенскую зону свободного передвижения, поэтому многие законы ЕС уже действуют в стране. В результате «для нас это не будет так сложно» и «процесс будет довольно быстрым», чтобы завершить переговоры о вступлении в блок, если исландцы проголосуют за возобновление переговоров, сказала министр.

На вопрос, сможет ли Исландия обойти кандидатов, которые наиболее продвинулись в переговорах о вступлении в ЕС, таких как Черногория, и стать 28-м членом ЕС, министр ответила «да». Однако она добавила: «Самой большой проблемой, конечно, будет рыболовство».

Исландия подала заявку на вступление в ЕС в 2009 году в разгар финансового кризиса, но в 2013 году заморозила переговоры после спора по поводу рыболовной политики и изменения экономической ситуации; в 2015 году она официально отозвала свою заявку. До этого Рейкьявик закрыл 11 из 33 переговорных глав — рубеж, который Черногория преодолела только в последние несколько месяцев. Один из чиновников ЕС, пожелавший остаться анонимным, чтобы говорить свободно, сообщил POLITICO в прошлом месяце, что для завершения переговоров с Рейкьявиком может потребоваться всего один год.

Но преимущества вступления в блок в период «геополитической турбулентности» производят впечатление, сказал министр. « Это также очень важно для наших предприятий, для наших отраслей, чтобы мы могли предоставить им убежище и защитить их в рамках Союза».

Исландия выиграет от вступления в ЕС как в экономическом плане, так и в плане безопасности, сказала министр. «У нас всегда более высокая инфляция и процентные ставки, чем в других европейских странах. И в экономике слишком много монополий». ЕС также выиграет от включения в блок геостратегической и богатой Исландии, добавила она.

С референдумом в августе «мы передаем власть народу», — сказала Министр. «Я бы сказала, что сейчас было бы выгодно как для Исландии, так и для Европейского союза вести переговоры, а не через два года или когда-то еще, а именно сейчас».