Не Украина, а Исландия станет следующим членом Евросоюза

Редакция PRESS 11 марта, 2026 16:31

Мир

Фото X/@IslandeMamma

Исландия может завершить переговоры о вступлении в ЕС в течение «полутора лет» и стать его 28-м членом, заявила министр иностранных дел Катрин Гуннарсдоттир в интервью POLITICO.

29 августа в Исландии состоится референдум о возобновлении прерванных переговоров о вступлении в ЕС. Недавний опрос Gallup показал, что голосование будет напряженным: 52% респондентов высказались за вступление, а 48% — против.

«Иногда не нужно следовать результатам опросов, а нужно следовать своим убеждениям», — сказала Министр, возглавляющая проевропейскую партию Viðreisn.

Исландия является членом Европейской экономической зоны и входит в Шенгенскую зону свободного передвижения, поэтому многие законы ЕС уже действуют в стране. В результате «для нас это не будет так сложно» и «процесс будет довольно быстрым», чтобы завершить переговоры о вступлении в блок, если исландцы проголосуют за возобновление переговоров, сказала министр.

На вопрос, сможет ли Исландия обойти кандидатов, которые наиболее продвинулись в переговорах о вступлении в ЕС, таких как Черногория, и стать 28-м членом ЕС, министр ответила «да». Однако она добавила: «Самой большой проблемой, конечно, будет рыболовство».

Исландия подала заявку на вступление в ЕС в 2009 году в разгар финансового кризиса, но в 2013 году заморозила переговоры после спора по поводу рыболовной политики и изменения экономической ситуации; в 2015 году она официально отозвала свою заявку. До этого Рейкьявик закрыл 11 из 33 переговорных глав — рубеж, который Черногория преодолела только в последние несколько месяцев. Один из чиновников ЕС, пожелавший остаться анонимным, чтобы говорить свободно, сообщил POLITICO в прошлом месяце, что для завершения переговоров с Рейкьявиком может потребоваться всего один год.

Но преимущества вступления в блок в период «геополитической турбулентности» производят впечатление, сказал министр. « Это также очень важно для наших предприятий, для наших отраслей, чтобы мы могли предоставить им убежище и защитить их в рамках Союза».

Исландия выиграет от вступления в ЕС как в экономическом плане, так и в плане безопасности, сказала министр. «У нас всегда более высокая инфляция и процентные ставки, чем в других европейских странах. И в экономике слишком много монополий». ЕС также выиграет от включения в блок геостратегической и богатой Исландии, добавила она.

С референдумом в августе «мы передаем власть народу», — сказала Министр. «Я бы сказала, что сейчас было бы выгодно как для Исландии, так и для Европейского союза вести переговоры, а не через два года или когда-то еще, а именно сейчас».

 

 

Комментарии (0)
Комментарии (0)

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

