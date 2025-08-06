Не справился с управлением: в аварии под Резекне погиб мотоциклист

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 159 дорожно-транспортных происшествий, из них 20 — с пострадавшими. Всего травмы различной степени тяжести получили 22 человека, включая двух пешеходов, трёх велосипедистов и шестерых водителей электросамокатов.

Также было задержано 11 водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в восьми случаях возбуждено уголовное дело.

Госпротокол за сутки было зафиксировано 419 нарушений ПДД, из них 195 — за превышение скорости, и ещё два — за агрессивное вождение.