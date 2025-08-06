7 евро за полчаса! Стоимость парковки у больницы Страдиня вызывает шок

На машине она въехала на территорию учреждения со стороны улицы Атпутас, так как оттуда было ближе всего добраться до нужного корпуса. Из-за очереди на приём она попала к врачу только через пару часов после назначенного времени.

Когда после визита Инга выезжала с территории больницы, её шокировал счёт за стоянку — 21,51 евро.

— И так ведь люди платят за приём к врачу, больница — это не развлекательный центр! Эти суммы и без того немаленькие, а если ещё и столько за парковку платить! — возмущается Инга.

На территорию PSKUS можно заехать с улиц Вентспилс и Атпутас. На стоянке у нового корпуса (со стороны Вентспилс) первый час — бесплатно, затем 1 евро за каждые полчаса. А вот въехав на старую территорию больницы со стороны Атпутас, первый час также бесплатный, но начиная со второго часа, цена составляет 7 евро за каждые полчаса, что в семь раз дороже, чем на другой парковке.

Астрономическая плата введена не для того, чтобы заработать денег, а чтобы стимулировать автоводителей не задерживаться надолго в исторической части больницы, говорит представитель больницы Страдыня. По его словам, этим же въездом пользуются и экипажи неотложной помощи, а затор у шлагбаума или маневрирование среди машин на территории может стоить кому-то жизни.

И если кто-то не согласен платить за парковку, то администрация больницы указывает, что через дорогу находится публичная зона, где можно оставить машину совершенно бесплатно. Правда нужно считаться с тем, что улица Атпутас давно нуждается в полной реконструкции, а зимой самоуправление ее не чистит.