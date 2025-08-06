По его словам, "это не было сверхцелью, сверхцелью был коммунизм. Русский язык стал объединяющим элементом в первую очередь потому, что он был доминирующим языком в начальной «коммунистической» общине, и его взяли за основу. Давайте разберёмся по шагам.

Ленин, а затем Сталин поддерживали русский язык как lingua franca — единый язык в многонациональном обществе, которое планомерно двигалось к коммунизму. Единый язык был необходим, и наиболее логичным выбором стал русский. Его начали активно продвигать (с 1930 года) в школах, правительственных кабинетах, СМИ, создавая вокруг него ауру элитного, престижного языка.

Если ты хотел продвигаться по социальной лестнице, знание русского языка открывало двери. Кстати, это очень похоже на то, как раньше обстояло дело с немецким языком. Большинство элиты у нас либо говорило на немецком, либо говорило исключительно на немецком. Их называли «kārklu vācieši» (липовые немцы - прим. press.lv), а позже коммунистический пролетариат попросил и их «убраться». Так что эта традиция нам не чужда.

Вернемся к русскому языку. Изначально Ленин поддерживал локальные языки в рамках так называемой «коренизации» — программы укоренения коммунизма, чтобы заручиться поддержкой многонациональных этнических групп для коммунистической идеологии. На практике это означало поддержку национальных литератур, культур, образования на национальных языках, включая украинский, белорусский, языки Центральной Азии и Кавказа. Целью было продвижение коммунизма — это и был приоритет.

Сталин, будучи грузином, кстати, добавил оборотов русификации как единому языку коммунизма. Коммунизм был для него важнее даже собственной национальности. Национальные языки не запрещались, но русский продвигался как доминирующий. В 1938 году образовательная реформа сделала русский язык обязательным в школах, а использование других языков в официальных контекстах стало нежелательным. В образовании и бюрократии русский язык стал преобладающим. Это вынуждало носителей других языков «ассимилироваться», если они хотели быть в числе «whoiswho».

Среди самих коммунистов велись споры, особенно на раннем этапе. Некоторые лидеры считали многоязычие позитивным элементом, который помог бы заручиться поддержкой для построения глобального коммунизма, в то время как другие опасались, что это будет способствовать национализму, угрожающему единству «советской родины». Учитывая, что в СССР было множество языков и не было единства в вопросе лучшего метода достижения целей коммунизма, цели сторонников русификации так и не были полностью достигнуты.

Несмотря на то, что русский язык в итоге доминировал в официальной сфере, многие другие языки не только выжили, но и в некоторых контекстах процветали. Украинцы, грузины, армяне и, кстати, латыши сохранили свои литературные и культурные традиции (включая песенные праздники) и язык. Лично мне латышский язык преподавали гораздо лучше, чем это делается сейчас. Теперь латышский язык в школах, вместе с математикой, выброшен на помойку.

Кстати, извиняюсь, что выражаюсь не совсем литературно — меня в школе больше интересовала физика, поэтому мои языковые навыки немного «с дефектом». Часто пишу «itkā» вместо «it kā», хотя в советской школе ясно объясняли — ты же не хочешь, чтобы тебе оба уха склеили?

В итоге русификация — это проблема, её продвигали, и результаты были, но она не была главной. Главное — это коммунизм. Мы искалечены коммунистическим мышлением, которое мешает нам развиваться, становиться богатыми и свободными.

Какой мы теоретически хотим видеть свою страну? Целью Сатверсме была «свободная» Латвия, что означает свободных людей в своей стране, но коммунистическое мышление заставляет нас мириться с несвободой. С коммунистическим колхозом, в который сейчас превращается ЕС. Наши избранные депутаты — зиле, колсы, позняки — это порождения коммунизма. К сожалению, ЕС превращается в коммунистический колхоз, хотя изначально он не был задуман таким. Я голосовал за другой, изначально задуманный союз — союз свободных, независимых государств.

Мы насквозь коммунисты. Это обречённость, но, надеюсь, не безнадёжная", - пишет Витолс.