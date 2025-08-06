Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Они же сами хотели ассимилироваться: политик о том, что русификация не была сверхцелью в СССР (1)

Редакция PRESS 6 августа, 2025 08:26

1 комментариев

В 1880-1905 годы Российская империя проводила политику русификации. Детям, в школе разговаривающим на латышском языке, вешали на грудь позорную табличку . Экспонат Латвийского исторического музея.

Коммунистическая идеология как таковая не основывалась на идее русификации, пишет на pietiek.com политик Гундарс Витолс ("Pašcieņa", "Tauta. Zeme. Valstiskums." ).

По его словам, "это не было сверхцелью, сверхцелью был коммунизм. Русский язык стал объединяющим элементом в первую очередь потому, что он был доминирующим языком в начальной «коммунистической» общине, и его взяли за основу. Давайте разберёмся по шагам.

Ленин, а затем Сталин поддерживали русский язык как lingua franca — единый язык в многонациональном обществе, которое планомерно двигалось к коммунизму. Единый язык был необходим, и наиболее логичным выбором стал русский. Его начали активно продвигать (с 1930 года) в школах, правительственных кабинетах, СМИ, создавая вокруг него ауру элитного, престижного языка.

Если ты хотел продвигаться по социальной лестнице, знание русского языка открывало двери. Кстати, это очень похоже на то, как раньше обстояло дело с немецким языком. Большинство элиты у нас либо говорило на немецком, либо говорило исключительно на немецком. Их называли «kārklu vācieši» (липовые немцы - прим. press.lv), а позже коммунистический пролетариат попросил и их «убраться». Так что эта традиция нам не чужда.

Вернемся к русскому языку. Изначально Ленин поддерживал локальные языки в рамках так называемой «коренизации» — программы укоренения коммунизма, чтобы заручиться поддержкой многонациональных этнических групп для коммунистической идеологии. На практике это означало поддержку национальных литератур, культур, образования на национальных языках, включая украинский, белорусский, языки Центральной Азии и Кавказа. Целью было продвижение коммунизма — это и был приоритет.

Сталин, будучи грузином, кстати, добавил оборотов русификации как единому языку коммунизма. Коммунизм был для него важнее даже собственной национальности. Национальные языки не запрещались, но русский продвигался как доминирующий. В 1938 году образовательная реформа сделала русский язык обязательным в школах, а использование других языков в официальных контекстах стало нежелательным. В образовании и бюрократии русский язык стал преобладающим. Это вынуждало носителей других языков «ассимилироваться», если они хотели быть в числе «whoiswho».

Среди самих коммунистов велись споры, особенно на раннем этапе. Некоторые лидеры считали многоязычие позитивным элементом, который помог бы заручиться поддержкой для построения глобального коммунизма, в то время как другие опасались, что это будет способствовать национализму, угрожающему единству «советской родины». Учитывая, что в СССР было множество языков и не было единства в вопросе лучшего метода достижения целей коммунизма, цели сторонников русификации так и не были полностью достигнуты.

Несмотря на то, что русский язык в итоге доминировал в официальной сфере, многие другие языки не только выжили, но и в некоторых контекстах процветали. Украинцы, грузины, армяне и, кстати, латыши сохранили свои литературные и культурные традиции (включая песенные праздники) и язык. Лично мне латышский язык преподавали гораздо лучше, чем это делается сейчас. Теперь латышский язык в школах, вместе с математикой, выброшен на помойку.

Кстати, извиняюсь, что выражаюсь не совсем литературно — меня в школе больше интересовала физика, поэтому мои языковые навыки немного «с дефектом». Часто пишу «itkā» вместо «it kā», хотя в советской школе ясно объясняли — ты же не хочешь, чтобы тебе оба уха склеили?

В итоге русификация — это проблема, её продвигали, и результаты были, но она не была главной. Главное — это коммунизм. Мы искалечены коммунистическим мышлением, которое мешает нам развиваться, становиться богатыми и свободными.

Какой мы теоретически хотим видеть свою страну? Целью Сатверсме была «свободная» Латвия, что означает свободных людей в своей стране, но коммунистическое мышление заставляет нас мириться с несвободой. С коммунистическим колхозом, в который сейчас превращается ЕС. Наши избранные депутаты — зиле, колсы, позняки — это порождения коммунизма. К сожалению, ЕС превращается в коммунистический колхоз, хотя изначально он не был задуман таким. Я голосовал за другой, изначально задуманный союз — союз свободных, независимых государств.

Мы насквозь коммунисты. Это обречённость, но, надеюсь, не безнадёжная", - пишет Витолс.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО) (1)

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (1)

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (1)

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (1)

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (1)

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (1)

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (1)

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

