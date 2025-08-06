Санта Гаранча пояснила, что СГД использует эти инструменты, а также административный процесс, то есть контроль и аудит, в случаях, когда потенциальные налоговые потери велики. «Если частное лицо пытается что-то сделать, очевидно, что СГД не придёт к нему с этим инструментом и не начнёт клонировать данные, потому что всё это стоит денег», — сказала она.

Не говоря уже о том, что существуют бюджетные сокращения и меры жесткой экономии, вопрос затрат и эффективности актуален для СГД уже несколько лет, напомнила Гаранча, добавив, что поэтому СГД идет туда, где потенциальная выгода достаточно велика, чтобы окупиться.

«В этом году за 67 выездов мы уже обработали данные и подготовили заключение, которое в дальнейшем послужит доказательством в административном процессе. Мы выявили незадекларированный доход на сумму трёх миллионов. Это очень много, налог там составляет около 600 тысяч, и мы докажем это в дальнейшем процессе. Мы не преследуем какие-то мелкие предприятия, частных лиц и т.д. Мы не можем себе этого позволить, и не должны себе этого позволить, мы этого не хотим», — признал представитель СГД.

Гаранча пояснила, что СГД платит лицензионный сбор за использование этой системы, и сумма, которая сейчас циркулирует в обществе, — это лицензионный сбор за три года. У СГД девять лицензий, и это «удовольствие» стоит около 150 тысяч евро в год. Поэтому СГД уделяет большое внимание обеспечению эффективности.

Почему об этом вообще говорят? Представитель СГД пояснила, что за последние пять лет СГД, стремясь к открытости, впервые опубликовала свой план работы – внутренний документ, отражающий результаты её работы. До сих пор учреждение опубликовало только стратегию. Да, у СГД есть этот инструмент, он дорогой, за него платят налогоплательщики, поэтому Гаранча считает, что СГД также должна использовать его ответственно и эффективно, и до сих пор так и было.