СГД получила доступ к нашим телефонам: кого проверяют и в каких случаях? (1)

Neatkarīgā Rīta Avīze 6 августа, 2025 07:39

1 комментариев

Санта Гаранча, директор Департамента по содействию уплате налогов Службы государственных доходов (СГД), подчеркнула в интервью телеканалу TV24, что сбор данных СГД не направлен против частных лиц, пишет nra.lv.

Санта Гаранча пояснила, что СГД использует эти инструменты, а также административный процесс, то есть контроль и аудит, в случаях, когда потенциальные налоговые потери велики. «Если частное лицо пытается что-то сделать, очевидно, что СГД не придёт к нему с этим инструментом и не начнёт клонировать данные, потому что всё это стоит денег», — сказала она.

Не говоря уже о том, что существуют бюджетные сокращения и меры жесткой экономии, вопрос затрат и эффективности актуален для СГД уже несколько лет, напомнила Гаранча, добавив, что поэтому СГД идет туда, где потенциальная выгода достаточно велика, чтобы окупиться.

«В этом году за 67 выездов мы уже обработали данные и подготовили заключение, которое в дальнейшем послужит доказательством в административном процессе. Мы выявили незадекларированный доход на сумму трёх миллионов. Это очень много, налог там составляет около 600 тысяч, и мы докажем это в дальнейшем процессе. Мы не преследуем какие-то мелкие предприятия, частных лиц и т.д. Мы не можем себе этого позволить, и не должны себе этого позволить, мы этого не хотим», — признал представитель СГД.

Гаранча пояснила, что СГД платит лицензионный сбор за использование этой системы, и сумма, которая сейчас циркулирует в обществе, — это лицензионный сбор за три года. У СГД девять лицензий, и это «удовольствие» стоит около 150 тысяч евро в год. Поэтому СГД уделяет большое внимание обеспечению эффективности.

Почему об этом вообще говорят? Представитель СГД пояснила, что за последние пять лет СГД, стремясь к открытости, впервые опубликовала свой план работы – внутренний документ, отражающий результаты её работы. До сих пор учреждение опубликовало только стратегию. Да, у СГД есть этот инструмент, он дорогой, за него платят налогоплательщики, поэтому Гаранча считает, что СГД также должна использовать его ответственно и эффективно, и до сих пор так и было.

Lido открывает магазин нового формата в торговом центре Origo; что там будет? (1)

В среду, 27 августа, предприятие торговли и общепита АО Lido откроет в торговом центре Origo магазин с новой концепцией - он будет называться Lido AS[H]ais, сообщает агентство LETA.

Загрузка

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО) (1)

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (1)

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (1)

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (1)

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (1)

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (1)

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

