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Не ремонтируют и налоги не платят: оказалось, что городская развалина в Юрмале принадлежит… посольству Польши

Редакция PRESS 29 июля, 2025 11:37

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Bez Tabu/ TV3

В центре курортной Юрмалы, в районе Майори, гниёт двухэтажное деревянное здание, когда-то бывшее архитектурной жемчужиной. И всё бы ничего, если бы этот разрушенный дом не принадлежал... Посольству Польши, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

На проблему обратил внимание один из местных жителей, по его словам, дом на улице Юрас, находящийся в охраняемой зоне прибрежных дюн, но не ремонтируется годами. Мужчина недоумевает: "Почему польское посольство в течение десятилетий не заботится о своём имуществе?"

Журналисты отправились на место и убедились — здание действительно в удручающем состоянии. Двор зарос травой и кустарником, забор местами повален, территория заброшена. Окна здания забиты фанерой. Этот памятник архитектуры, как будто забытый временем, давно утратил былое величие.

В Юрмальской думе программе сообщили, что местное самоуправление «опечалено из-за сложившейся ситуации, крайне важно восстановить и сохранить такие здания». Муниципалитет сообщил, что зданию присвоен статус деградирующего сооружения, портящего вид городской среды. За нескольких последних лет самоуправление неоднократно обращалось в посольство Польши с просьбой привести объект в порядок, но польские дипломаты не отреагировали, поэтому самоуправление обратилось в Министерство иностранных дел с просьбой о посредничестве в переговорах с польским посольством, сообщили в самоуправлении Юрмалы.

В обычной ситуации, если арендодатель не заботится о своей собственности, муниципалитет может применить повышенную ставку налога на недвижимость, однако Министерство иностранных дел напомнило местной власти, что такой подход в отношении посольства невозможен, заявили в муниципалитете.

Дело в том, что дипломатическая собственность по Венской конвенции освобождена от налогов и сборов. Даже базовую ставку налога на недвижимость мэрия не имеет права применить, не говоря уже о повышенной.

Гундарс Укис, глава Центра культурной среды и дизайна Юрмалы, пояснил:
"По международному праву дипломатическая собственность не может облагаться налогами. Это исключение из всех стандартных норм."

Интересно, что в 2010 году тогдашний польский посол посещал Юрмалу и рассказывал местным властям о планах восстановить здание. Дом должен был стать представительской резиденцией.
Но, как говорится, "дальше слов дело не пошло", отмечают в мэрии.

Когда "Bez Tabu" обратились напрямую в посольство Польши, там отказались объяснять, почему здание десятилетиями стоит заброшенным. Ответ был лаконичен:
"Благодарим за интерес. Посольство Польши планирует в ближайшем будущем продать этот объект. Пока мы не можем предоставить дополнительную информацию."

Любопытно, что после запроса журналистов МИД Латвии направил официальную ноту в польское посольство. В ней чётко указано: поскольку объект фактически не используется как дипломатическая резиденция или учреждение, он не подпадает под налоговые льготы, и налоги должны быть уплачены в полном объёме.

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