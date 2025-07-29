Не ремонтируют и налоги не платят: оказалось, что городская развалина в Юрмале принадлежит… посольству Польши

На проблему обратил внимание один из местных жителей, по его словам, дом на улице Юрас, находящийся в охраняемой зоне прибрежных дюн, но не ремонтируется годами. Мужчина недоумевает: "Почему польское посольство в течение десятилетий не заботится о своём имуществе?"

Журналисты отправились на место и убедились — здание действительно в удручающем состоянии. Двор зарос травой и кустарником, забор местами повален, территория заброшена. Окна здания забиты фанерой. Этот памятник архитектуры, как будто забытый временем, давно утратил былое величие.

В Юрмальской думе программе сообщили, что местное самоуправление «опечалено из-за сложившейся ситуации, крайне важно восстановить и сохранить такие здания». Муниципалитет сообщил, что зданию присвоен статус деградирующего сооружения, портящего вид городской среды. За нескольких последних лет самоуправление неоднократно обращалось в посольство Польши с просьбой привести объект в порядок, но польские дипломаты не отреагировали, поэтому самоуправление обратилось в Министерство иностранных дел с просьбой о посредничестве в переговорах с польским посольством, сообщили в самоуправлении Юрмалы.

В обычной ситуации, если арендодатель не заботится о своей собственности, муниципалитет может применить повышенную ставку налога на недвижимость, однако Министерство иностранных дел напомнило местной власти, что такой подход в отношении посольства невозможен, заявили в муниципалитете.

Дело в том, что дипломатическая собственность по Венской конвенции освобождена от налогов и сборов. Даже базовую ставку налога на недвижимость мэрия не имеет права применить, не говоря уже о повышенной.

Гундарс Укис, глава Центра культурной среды и дизайна Юрмалы, пояснил:

"По международному праву дипломатическая собственность не может облагаться налогами. Это исключение из всех стандартных норм."

Интересно, что в 2010 году тогдашний польский посол посещал Юрмалу и рассказывал местным властям о планах восстановить здание. Дом должен был стать представительской резиденцией.

Но, как говорится, "дальше слов дело не пошло", отмечают в мэрии.

Когда "Bez Tabu" обратились напрямую в посольство Польши, там отказались объяснять, почему здание десятилетиями стоит заброшенным. Ответ был лаконичен:

"Благодарим за интерес. Посольство Польши планирует в ближайшем будущем продать этот объект. Пока мы не можем предоставить дополнительную информацию."

Любопытно, что после запроса журналистов МИД Латвии направил официальную ноту в польское посольство. В ней чётко указано: поскольку объект фактически не используется как дипломатическая резиденция или учреждение, он не подпадает под налоговые льготы, и налоги должны быть уплачены в полном объёме.