Не разговаривайте с незнакомцами! Как мошенники обманывали людей в советской Латвии

Как пройти в порт?

Этот мошеннический прием благополучно применяется современными мошенниками-гастролерами, преимущественно румынскими цыганами. Они обращаются с, казалось бы, невинными вопросами о том, как проехать в аэропорт или пройти на автовокзал к прохожим. А потом происходит ситуация, которая случилась 13 июля 1958 года.

Тогда, без малого 67 лет назад, по рижскому Центральному колхозному рынку бродил мужчина. Потом он подошел к какому-то гражданину и на ломаном русском языке спросил, как попасть в порт. Вскоре к ним подошел еще один мужчина, тоже средних лет. Он обратился к тому человеку, который спрашивал, как пройти в порт, и что-то тихо сказал ему на иностранном языке. После чего обратился к гражданину, который собрался показать дорогу. «Вы знаете, он хочет продать какие-то заграничные вещи. Это моряк дальнего плавания. Может быть, вы поможете нам договориться?"

Гражданин согласился: выяснилось, что «моряк» хочет продать золотое кольцо, мол, у него нет советских рублей, а только валюта. Это объяснил «переводчик", попутно сообщив, что этот перстень достался моряку от его отца, эмигрировавшего из России, и он хочет за него 500 рублей, что вполовину меньше его реальной цены. Он также объяснил, что сейчас пойдет в порт и принесет отрез из английской шерсти на костюм, который тоже хочет продать.

В процессе торга «моряк» через «переводчика» согласился снизить цену до 400 рублей. Продажа состоялась, и незнакомцы ушли. Гражданин остался один с ценным кольцом в руках, ждать отреза. Не дождавшись, он через два часа пришел в Московский райотдел милиции. Оказалось, что кольцо не золотое и цена его составляет 16 рублей.

Этот эпизод оказался не единственным. Но мошенника и его помощника удалось задержать. Это были Анатолий К. и Сергей В., прибывшие в Ригу из Молдавии. А переговаривались они между собой на молдавском языке.

У вас будет обыск

Помните фильм Леонида Гайдая «Не может быть» по рассказам М. Зощенко, где в первой новелле герой приходит к жене завмага и заявляет, что сейчас будет обыск и надо все продавать? Подобная история произошла в Риге в один из октябрьских дней 1957 года.

Тогда в квартире Бориса С. на улице А. Калниня раздался звонок. Хозяйка квартиры Александра Ивановна была дома. Открыв дверь, она увидела на пороге неизвестного человека. Это был мужчина лет 45 со смуглым лицом и черными волосами. Он с ходу заявил: «Ваш муж арестован работниками ОБХСС и, видимо, скоро у вас на квартире будет обыск. Соседям об этом пока не говорите. Если есть ценности, отнесите их к знакомым, иначе конфискуют». Незнакомец не стал больше задерживаться в квартире и, оставив взволнованную женщину, удалился.

На улице его ожидал мужчина среднего роста, лет 35, в темно-сером демисезонном пальто. Они отошли в сторону и стали прогуливаться вдоль дома, не сводя глаз с входной двери. Через двадцать минут Александра Ивановна вышла из подъезда дома и направилась к ближайшему телефону-автомату позвонить по месту работы мужа, чтобы узнать о случившемся.

На улице Суворова ее неожиданно остановил мужчина в темно-сером пальто и, показывая сильно потрепанное удостоверение без фотокарточки, отрекомендовался работником ОБХСС. «Вы гражданка С.? Вас уже успели предупредить? Ничего из этого не выйдет. Пройдемте к вам на квартиру. Мы должны произвести у вас обыск", - заявил он.

Увлекая Александру Ивановну за собой, человек в темно-сером пальто вошел вместе с ней в подъезд, откуда она только что вышла. В подъезде он предложил открыть сумочку. Проверив содержимое и не найдя ничего, кроме квитанции за квартиру и 35 рублей, незнакомец поспешно ушел.

Александра Ивановна окончательно растерялась. Призвав на помощь соседей, она связалась по телефону с мужем, который спокойно выполнял свои обязанности, и только тогда поняла, что чуть не попала в сети ловких мошенников. Александре Ивановне повезло, но где гарантия, что «незнакомцы» не повторят свой хитрый мошеннический прием на этот раз с большим успехом. Ведь пока что милиции задержать их еще не удалось.

Хотите квартиру - пожалуйста

А теперь перенесемся на 16 лет вперед - в 1973 год. Статья «Мошенники и простаки". Анатолий Ш. как две капли воды походит на мошенника, описанного чешским писателем Гашеком. Его заманчивые обещания кружили голову, открывали ему повсюду кошельки. На его удочку попадались и люди весьма многоопытные. Некоторых с Ш. знакомила ловкая свояченица, а некоторых - «осчастливленные» им люди.

При знакомстве Ш. без удержу хвалили: это человек, которому можно верить! Нужна квартира? Пожалуйста! Будет! Однокомнатная, двухкомнатная? Пожалуйста! В любом районе Риги. Хотите вернуть отобранные водительские права? Да будет так! Хотите избежать уголовной ответственности? Все будет в порядке. Подороже обойдется, но дело того стоит.

Таким образом Ш. собирал «гонорар». От сорока до тысячи рублей. Его друзья, дескать, все уладят. Правда, эти всесильные друзья существовали только в воображении Ш. Он держался настолько естественно, что подозрений ни у кого не возникало. И в таких делах он проявлял большую компетенцию: требовал паспорт, справки с места работы, наградные свидетельства, документы о заслугах родителей. И всегда в назначенный час являлся к месту встречи, в присутствии своих клиентов разговаривал по телефону, ходил вместе с просителями по учреждениям.

Правда, проситель оставался за дверью кабинета. И вновь следовали заверения Ш., что дело уладится с молниеносной быстротой. Но дело не двигалось с места, легковерные ждали, а потом их охватывали сомнения. И в отделы милиции стали приходить обманутые простаки. Мошенника посадили за решетку. Следствие вскрыло все махинации Анатолия. За аналогичное преступление он и раньше был судим. А на сей раз народный суд Кировского района приговорил Ш. к 9 годам лишения свободы.

Александр ВАЛЬТЕР