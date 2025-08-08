Не первый случай: ещё один украинский спортсмен не захотел возвращаться в страну после сборов за границей

В опубликованном в социальной сети Facebook заявлении отмечается, что спортсмен не вернулся в Украину вместе со всей делегацией. Когда с ним связались, он ответил, что отказывается возвращаться в футбольный клуб. Руководство отметило, что проводит мероприятия для возвращения футболиста, а также "коммуницирует с соответствующими органами":

"ФК "Кривбасс" проинформировал УПЛ о ситуации, которая сложилась. Футболист имеет действующее соглашение с нашим Клубом еще на один год. Мы призываем Игоря Омельченко ве футиболист рнуться к выполнению контрактных обязательств".

Спортсмены, которые не вернулись в Украину

Напомним, в начале года 25-летний каратист из Черновцов Евгений Пилипюк не вернулся домой после участия в международных соревнованиях. Он объяснил это тем, что не имел возможности получить отсрочку от мобилизации.

Также СМИ сообщали, что на сборах в Турции исчез один из тренеров одесского футбольного клуба "Черноморец". Он якобы решил переехать в Соединенные Штаты Америки.

В июне 2023 года Министерство молодежи и спорта сообщило о 225 спортсменах, которые нарушили правила относительно сроков возвращения на территорию Украины после окончания спортивных мероприятий.