Не отчаиваемся! Какую погоду нам обещают на Лиго

По словам синоптиков, пока метеосценарий на Лиго и Янов день остается неопределенным: движение циклонов и антициклонов в нашем регионе изменчиво, и, соответственно, прогнозы тоже меняются.

"Есть вероятность, что установится влияние области высокого атмосферного давления, и тогда, возможно, один из дней будет сухим. На данный момент выглядит, что это может быть день Лиго, но уже в сам Янов день, начиная с утра, во многих местах ожидаются осадки", — отметила синоптик Латвийского центра среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) Лаура Кузьменко.

На Лиго температура воздуха может достигать чуть выше +20 градусов, но ночью ожидается прохлада — +10..+15 градусов. Янов день может быть заметно прохладнее Лиго. Прогнозы еще уточняются, и синоптики советуют следить за обновлениями. Впрочем, статистика показывает, что дождь необязательно пойдет в ночь на Янов день.

Как пояснила Кузьменко, за последние 58 лет в Латвии 10 раз праздник проходил без осадков — последний раз в 2023 году. В целом вероятность дождя в эту ночь составляет около 40%.

Погодные условия в Лиго могут сильно отличаться год от года — от холодных ночей до непривычной жары.

По словам Кузьменко, самая холодная ночь на Янов день была зафиксирована в 1992 году — средняя температура тогда составила +3,1 градуса, а в Зосены упала до +0,7 градуса. Самая теплая ночь была в 2021 году — тогда по стране в среднем было +17 градусов. На этот же год пришелся и самый жаркий Янов день — средняя температура воздуха составила +28,9 градуса, а в Мадоне она поднялась до +33,2 градуса.

Не отчаиваемся! Также, по данным метеорологов, климатические изменения сказываются на погоде в эти дни: за последние десятилетия вероятность дождя в ночь на Янов день выросла с 20% до 42%, а минимальная температура воздуха за этот период увеличилась в среднем на 0,6 градуса.