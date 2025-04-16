«Не могу выпустить детей играть во дворе»: медведи вышли из спячки и пошли к жилым домам (Видео)

По словам Лиепкалнса, животных фиксируют как камеры видеонаблюдения, установленные им в округе, так и очевидцы лично. «Я сам своими глазами видел медведя. Конечно, волков и рысей мы тоже часто наблюдаем. Следы животных я нашёл всего в 50 метрах от своего дома. К сожалению, ситуация такая, что я больше не чувствую себя в безопасности, чтобы дети свободно играли во дворе», — рассказал охотник.

Жительница волости Кална Юдите, которая любит собирать грибы и ягоды в местных лесах, тоже стала более осторожной из-за близости хищников. «Это было ранней зимой, когда муж собирался идти в лес за дровами. Но не прошло и получаса, как он вернулся. Я спросила: “Что случилось?” — а он ответил, что на краю леса увидел свежие, только что оставленные следы медведя», — поделилась она.

Ведущий исследователь Института лесной науки Silava Янис Озолиньш сообщил, что два года назад в Латвии насчитывалось около 130 медведей, а сейчас их может быть около 150. Руководитель отдела охраны диких видов Службы охраны природы Карина Лаздане пояснила, что животные уже не так боятся людей и транспорта, как раньше. Она также отметила, что к местам проживания людей всё чаще приближаются такие животные, как косули, зайцы и лисицы, а вместе с ними и хищники, которые следуют за своей естественной добычей.

Ранее сообщалось, что министр земледелия и пчеловод Армандс Краузе в конце марта пообещал рассмотреть возможность ограничения численности медведей в Латвии, в том числе разрешив их отстрел. В эфире Latvijas Radio он отметил, что 20–30 лет назад в Латвии было лишь несколько медведей, а сейчас насчитывается не менее 120 особей, поэтому необходимо задуматься о регулировании численности этого охраняемого вида, чтобы не допустить её резкого роста. По его словам, это вопрос безопасности людей, поскольку один из медведей уже нападал на сотрудника предприятия Latvijas valsts meži.

Упомянутый случай произошёл 15 марта 2022 года днём в лесу Жигурского массива, где лесничий осматривал молодые еловые насаждения и, по всей видимости, потревожил медведицу с медвежатами. Услышав писк из чащи, он подумал, что это заяц, хлопнул в ладоши — и из елей выскочил медведь и набросился на него.

Мужчина попытался убежать, но упал, и медведь укусил его за ногу. К счастью, хищник вскоре развернулся и убежал обратно в чащу. Лесничий сам добрался до больницы в Балви, где ему наложили шесть швов. От более серьёзных последствий его спасли плотные рабочие сапоги.