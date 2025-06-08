В Даугавпилсе партия мэра Андрея Элксниньша получила 14 из 15 мандатов

Остальные партии в Даугавпилсе не преодолели 5% барьер.
В целом в Даугавпилсе из 54 893 избирателей проголосовали 23 277 граждан.
В Даугавпилсе 14 из 15 депутатских мандатов получила партия действующего мэра города Андрея Элксниньша «Sarauj, Latgale!», свидетельствуют данные, опубликованные Центральной избирательной комиссией (ЦИК).По подсчетам голосов во всех 30 избирательных участках Даугавпили, «Sarauj, Latgale!» получила 68,25% голосов, а на втором месте с 6,88% голосов оказалась партия «За развитие Латвии», которая получила одно место в совете.
Остальные партии в Даугавпилсе не преодолели 5% барьер.
В целом в Даугавпилсе из 54 893 избирателей проголосовали 23 277 граждан.
За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.
За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.
Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.
Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.
Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?
Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?
Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.
Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.
Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.
Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.
Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».
Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».
Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.
Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.