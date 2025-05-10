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Не май месяц?! Впервые с января 2024 года ожидается среднемесячная температура воздуха ниже нормы

© LETA 10 мая, 2025 14:10

Новости Латвии 0 комментариев

Скорее всего, май в нынешнем году в Латвии станет первым месяцем с января 2024 года, который будет холоднее нормы, о чем свидетельствуют не только данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, но и новейшие прогнозы погоды.

Нормой считаются средние показатели климатических данных за 30 лет подряд. Сейчас это период с 1991 по 2020 год.

Предыдущие 15 месяцев в Латвии были на 0,2-4,7 градуса теплее нормы. Наименьшее отклонение наблюдалось в феврале нынешнего года: средняя температура воздуха тогда повысилась всего на 0,2 градуса сверх показателя за 1991-2020 годы, а наибольшее - в январе опять-таки нынешнего года, так как он был на 4,7 градуса теплее нормы.

Более чем на три градуса теплее обычного были февраль, март и сентябрь 2024-го, а также март 2025-го. Однако среднемесячная температура воздуха за январь 2024-го достигла -5,2 градуса, то есть на 2,2 градуса ниже нормы.

В текущем месяце лишь 2 и 3 мая среднесуточная температура воздуха в Латвии немного превысила норму, а 7-9 мая она опустилась примерно на шесть градусов ниже ее.

Согласно информации Европейского центра среднесрочных прогнозов, следующая неделя в Латвии ожидается на два градуса прохладнее обычного; единственной неделей в этом месяце, которая будет теплее нормы, может стать последняя неделя мая.

В начале следующей недели воздух в Латвии прогреется до +16 градусов, но с середины недели ожидается температура ниже примерно на градус. В этом месяце еще будет несколько ночей, когда местами температура воздуха в стране понизится до 0...-2 градусов; на траве во многих местах ожидаются заморозки.

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