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Не хотела уходить до последнего: Сейм отправил в отставку главу ЦИК после провала системы подсчёта голосов

© LETA 12 июня, 2025 15:44

Новости Латвии 0 комментариев

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Kristīne Saulīte piedalās preses konferencē Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā pēc pašvaldību vēlēšanām, kurā informē par vēlēšanu norisi.

79 "за" и ни одного "против". Депутаты латвийского Сейма проявили редкое единодушие, проголосовав за отставку председателя Центральной избирательной комиссии Кристине Саулите.

Поводом стал технический сбой в ночь выборов самоуправления, когда электронная система подсчёта голосов работала с серьёзными перебоями. А в Риге и вовсе встала на несколько часов и голоса пришлось считать вручную. Саулите пыталась удержаться в кресле, указывая на то, что ответственность за провал несёт вовсе не ЦИК, а Государственное агентство цифрового развития (VDAA), которое и заказало проблемное программное обеспечение. Тем не менее поздно вечером в среду она подала заявление об отставке в Президиум Сейма. 

Она поблагодарила Сейм за доверие, оказанное ей в начале 2023 года, когда её избрали главой ЦИК. Однако, по её словам, за последние дни, выслушивая различные мнения и обвинения, она пришла к выводу, что «втянута в водоворот политических интриг, становясь мишенью для нападок за чужие просчёты».

По этой причине Саулите решила с четверга покинуть пост, «чтобы сохранить верность важным для себя ценностям — честности, справедливости, профессионализму и демократии».

А в четверг и парламент единогласным голосованием решил, что глава ЦИК должна уйти. 

Депутат Линда Лиепиня (ЛПМ) на заседании Сейма заявила, что «отставка одной головы недостаточно». Эдгарс Таварс («Объединённый список») отметил, что Саулите просит освободить её от должности за ошибки, совершённые другими политическими должностными лицами. Он призвал Юридическую комиссию Сейма выяснить, о каких именно лицах идёт речь.

Янис Домбрава (Нацобъединение) также подчеркнул, что ЦИК — это пользователь инструмента, а не его заказчик или разработчик. Заказчиком цифровых решений выступало Государственное агентство цифрового развития, подведомственное Министерству умного управлени и регионального развития , и, по словам Домбравы, именно министерство несёт основную ответственность за сбои в системе.

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