Не хотел и подпись подделана: один кандидат в депутаты со скандалом вышел из предвыборной гонки

Не раскрывая имени этого человека, ЦИК сообщает, что кандидат указал — он не хотел баллотироваться в списке данной партии на муниципальных выборах и считает, что его включение в этот список произошло против его воли. В заявлении подчёркивается, что руководитель муниципального отделения партии самовольно изменил список кандидатов в депутаты и отказался исключить его из этого списка.

Кроме того, в заявлении указано, что публично доступный список кандидатов в депутаты отличается от того, за который голосовали на собрании отделения партии.

ЦИК обратилась в Государственную полицию, чтобы проинформировать о полученном заявлении кандидата в депутаты.

О случившемся также проинформирована избирательная комиссия соответствующего самоуправления, которой предстоит принять решение об исключении данного кандидата из списка. Как сообщалось ранее, на муниципальные выборы подано 340 списков кандидатов. Выборы состоятся в начале июня.