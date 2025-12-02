«Не дай Бог, к таким запишут»: Даукште о паническом страхе развалить правительство

«Это примерно так: однажды утром Эвика Силиня проснётся и решит, что больше не хочет быть премьер-министром. Она может “уронить” это правительство в один миг. Честно говоря, я до сих пор не понимаю, как это правительство вообще держится», — говорит журналистка.

Даукште, вспоминая свою журналистскую карьеру и годы, в течение которых она комментировала политику, утверждает, что не помнит периода, когда представители правительства общались бы друг с другом так, как сейчас общаются «Прогрессивные» и «Союз зелёных и крестьян» — раньше такое правительство давно бы уже рухнуло. «Так это до сих пор и было. Сейчас же — нет. Сейчас они продолжают разговаривать».

По её словам, политики очень стараются не оказаться в роли тех, кто “свалил” правительство, потому что в Латвии такой статус имеет крайне негативный оттенок — он может повлечь последствия на следующих выборах в Сейм и при формировании нового правительства.

«Поэтому они очень внимательно следят за тем, чтобы, не дай бог, их не записали в главные разрушители правительства. Но если смотреть на то, как они общаются друг с другом и какие важные решения это правительство способно принять, мы видим довольно слабый результат — почти никакой», — подытожила политическая аналитик.