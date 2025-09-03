Не бойтесь! Военные завтра будут бегать по станции Шкиротава

LDz информирует, что на станции Шкиротава состоятся учения, организованные 1-й Рижской бригадой Земессардзе, с имитацией угрозы, поэтому жителей просят с пониманием относиться к необычным действиям, которые могут происходить на территории станции.

В ходе учений планируется имитировать утечку химических веществ и ликвидацию её последствий с участием персонала Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) и LDz.

Задачи учений военнослужащие и земессарги будут выполнять как в военной форме, так и в гражданской одежде. Также на объекте железнодорожной инфраструктуры и вблизи него планируется использовать учебные боеприпасы и другие имитационные средства, которые создают шум, но не представляют угрозы для жизни.

Принципы комплексной государственной обороны предусматривают совместную работу государственных учреждений, самоуправлений и жителей в обеспечении защиты государства. Учения предоставляют возможность совместной отработки готовности всех участников к выполнению задач по защите государства и укреплению системы комплексной обороны, отмечают в компании.