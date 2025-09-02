Научиться говорить на языке силы: посол ЕС при Ватикане призывает

"Эпоха сильных мужчин приносит в международные отношения давно не испытанную неуверенность, - указал он. - Происходят вещи, которые пару месяцев назад считались невозможными".

По словам Зельмайра, Трамп и Путин "понимают язык силы, а также язык слабости": "Тот, кто постоянно уступает, не будет воспринят ими всерьез". В этой связи немецкий юрист высказал мнение, что ЕС следует ввести ответные пошлины на продукцию из США. Ведь "без экономической силы Евросоюзу нечего противопоставить "сильным мужчинам".

О миротворцах в Украине

Говоря о войне в Украине, он отметил, что "не каждое государство ЕС в состоянии или готово отправить в эту страну группу военных миротворцев". Поэтому необходимы "надежные союзы, распространяющиеся за пределы ЕС", а также готовность к компромиссам.

Ежегодный прием Католического бюро Саксонии в Дрездене посетили около 200 гостей из политической, культурной, общественной и церковных сфер. Кроме прочих, в мероприятии приняли участие главы епископств Дрезден-Майсен (Генрих Тиммереферс), Гёрлиц (Вольфганг Ипольт) и Магдебург (Герхард Файге).