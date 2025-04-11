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Нацблок предлагает запретить торговлю российскими и белорусскими товарами. Росликов: «Вы не понимаете последствий!» (1)

© LETA 11 апреля, 2025 08:35

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В четверг парламентарии передали в бюджетно-финансовую (налоговую) комиссию Сейма проект решения, подготовленный Национальным альянсом (Нацблок), который предусматривает запрет на торговлю товарами российского и белорусского производства в Латвии с 1 июля этого года.

Депутат Нацблока Янис Витенбергс, призывая поддержать проект решения, отметил, что в настоящее время 40 компаний продолжают импортировать товары из России и 28 - из Белоруссии.

«Это абсурдная ситуация, когда граждане Латвии, часто сами того не зная, подогревают экономику стран-агрессоров, питают военную машину и не выбирают местные товары, хотя мы лучше всех можем их производить», - считает парламентарий.

Лидер партии "Стабильности!" Алексей Росликов раскритиковал Нацблок, заявив, что депутаты партии не имеют отношения к бизнесу и поэтому не понимают возможных последствий этого решения.

Депутат заявил, что российскому диктатору все равно, какие решения принимает Латвия, но мы зависим от низких цен. Росликов подчеркнул, что Европа не принимает решений о запрете торговли товарами, происходящими из стран-агрессоров.

Представители Нацблока же заявляют, что война России против Украины и участие в ней Белоруссии создали ситуацию, при которой любая торговля с этими странами является не только безнравственной, но и прямой поддержкой экономики агрессора.

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Комментарии (1) 257 реакций
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