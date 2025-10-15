НАТО усиливает «восточный заслон» — Politico

В Брюсселе сегодня проходит встреча министров обороны 32 стран альянса. Главный вопрос: мешают ли национальные ограничения («national caveats») верховному главнокомандующему НАТО в Европе, генералу Алексусу Гринкевичу, быстро реагировать на угрозы в воздухе.

«Чем больше национальных ограничений на использование наших самолётов, тем труднее НАТО действовать немедленно», — заявил посол США при альянсе Мэттью Уитакер.

За последние недели зафиксированы нарушения воздушного пространства Бельгии, Германии, Дании и Норвегии. Российские беспилотники были замечены над Румынией и сбиты над Польшей, а три истребителя МиГ-31 заходили в небо Эстонии.

В ответ альянс запустил программу Eastern Sentry, предусматривающую переброску истребителей и систем ПВО в прифронтовые страны. Она продолжает логику Baltic Sentry, действовавшей для защиты подводных коммуникаций в Балтийском море.

«Гринкевичу нужна гибкость, возможность маневра и меньше ограничений со стороны союзников», — отметил источник в НАТО.

Новая инициатива должна устранить разрозненность национальных систем ПВО, создавая «многоуровневую сеть сенсоров», объединённых с помощью искусственного интеллекта. Пилотный проект стартует в Центральной Европе.

Параллельно Евросоюз готовит собственный оборонный план на 2030 год и создаёт фонд SAFE — программу займов на вооружение объёмом 150 млрд евро. Цель — помочь странам ЕС финансировать крупные закупки техники, в том числе систем ПВО и беспилотников, без давления на текущие бюджеты.

«Мы должны построить “стену из дронов”, чтобы защитить восточные рубежи Европы», — заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Хотя предложение вызвало споры, большинство стран НАТО приветствуют участие Брюсселя, при условии что контроль над оборудованием и его применением останется у самих союзников.