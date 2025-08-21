Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Наталья Абола: меня судят за агитацию на собственной машине

21 августа, 2025 19:08

0 комментариев

Депутат Рижской думы Наталья Абола рассказала о своём «почётном статусе правонарушителя» в административном суде, заседание которого проходило в здании Бюро по борьбе с коррупцией (KNAB). 

Поводом для дела стало вмененное ей использование административного ресурса: её личная машина с предвыборной агитацией была припаркована у здания Думы. «Машина куплена на мои деньги, реклама оплачена из моего кармана, пропуск депутатский был выдан официально. А самое страшное — я приехала на работу как депутат», — пишет Абола.

Она сравнила свою ситуацию с более крупными коррупционными скандалами: «Кариньш летал частными рейсами за наш счёт. Буров и Пуце пользовались чужими автопропусками при зарплате министра и депутата Сейма. А я — ужас-ужас — припарковала свою машину с наклейкой».

По её словам, к делу приложено письмо исполнительного директора Ланге, который утверждает, что депутат не согласовала размещение машины. «Правил, где такое запрещено, конечно же, не приложил, потому что их нет. Зачем правила, если есть доносы?» — отмечает депутат, добавив, что аналогичные автомобили с агитацией других политических сил спокойно стояли на парковке Сейма.

Абола подчеркнула, что члены суда сами понимали абсурд ситуации. Решение ожидается через неделю. Наказание может варьироваться от предупреждения до штрафа в 500 евро. «Любой штраф, даже минимальный, буду оспаривать», — заявила депутат.

«Страна, где депутата судят за машину с наклейкой, а министры безнаказанно летают частными джетами за наш счёт, — это диагноз», — заключила Абола, поблагодарив коллег за поддержку.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

14:00

0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

13:45

0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

13:26

0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

13:02

0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

12:54

0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

12:35

0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

11:54

0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

