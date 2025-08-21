Наталья Абола: меня судят за агитацию на собственной машине

Поводом для дела стало вмененное ей использование административного ресурса: её личная машина с предвыборной агитацией была припаркована у здания Думы. «Машина куплена на мои деньги, реклама оплачена из моего кармана, пропуск депутатский был выдан официально. А самое страшное — я приехала на работу как депутат», — пишет Абола.

Она сравнила свою ситуацию с более крупными коррупционными скандалами: «Кариньш летал частными рейсами за наш счёт. Буров и Пуце пользовались чужими автопропусками при зарплате министра и депутата Сейма. А я — ужас-ужас — припарковала свою машину с наклейкой».

По её словам, к делу приложено письмо исполнительного директора Ланге, который утверждает, что депутат не согласовала размещение машины. «Правил, где такое запрещено, конечно же, не приложил, потому что их нет. Зачем правила, если есть доносы?» — отмечает депутат, добавив, что аналогичные автомобили с агитацией других политических сил спокойно стояли на парковке Сейма.

Абола подчеркнула, что члены суда сами понимали абсурд ситуации. Решение ожидается через неделю. Наказание может варьироваться от предупреждения до штрафа в 500 евро. «Любой штраф, даже минимальный, буду оспаривать», — заявила депутат.

«Страна, где депутата судят за машину с наклейкой, а министры безнаказанно летают частными джетами за наш счёт, — это диагноз», — заключила Абола, поблагодарив коллег за поддержку.