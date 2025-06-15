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Иранцев призывают к свержению режима аятолл. Возможно ли это?

Редакция PRESS 15 июня, 2025 07:08

Мир 0 комментариев

Реза Кир Пехлеви, проживающий в США сын последнего шаханшаха Ирана Мохаммеда Резы Пехлеви, выступил с призывом к иранским гражданам добиться свержения нынешнего исламского режима. Заявление было опубликовано в его телеграм-канале.

Пехлеви, позиционирующий себя как один из лидеров иранской оппозиции, обратился к представителям армии, полиции и сил безопасности страны. Он призвал их отказаться от поддержки властей и встать на сторону народа. «Этот режим и его коррумпированные и некомпетентные лидеры не ценят ни вашу жизнь, ни нашу страну. Решение — в уличных протестах и всеобщих забастовках», — отметил он.

В своем обращении Пехлеви назвал верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи «неразумным главой антииранского режима», который, по его словам, втянул страну в очередной вооружённый конфликт. В публикации на платформе X он также обвинил руководство Исламской Республики в растрате национального богатства, направленном на дорогостоящие ядерные программы.

64-летний Пехлеви является основателем Национального совета Ирана — оппозиционной организации, деятельность которой запрещена в Иране. Он проживает в Лос-Анджелесе и с 1967 года носит титул наследного принца, унаследованный от отца. В последние годы он неоднократно призывал к смене власти в Иране и пытался объединить разрозненные оппозиционные силы.

С аналогичным заявлением 13 июня выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. В видеообращении к народу Ирана он подчеркнул, что исламский режим, удерживающий власть почти полвека, ослаблен в результате военной операции израильской армии. По словам премьера, это открывает «историческое окно возможностей» для перемен.

«Режим не понимает, что на него обрушилось и что ещё впереди. Он никогда не был так слаб. Это ваш шанс подняться и заявить о себе», — сказал Нетаньяху. Он добавил, что Израиль ведёт борьбу не с иранским народом, а с исламским режимом, который, по его мнению, угнетает собственных граждан и угрожает существованию Израиля через ракетные атаки и разработку ядерного оружия.

Исторически при династии Пехлеви Иран и Израиль поддерживали союзнические отношения.

Возможно ли свержение иранского режима силами оппозиции? 

Масштабы израильских атак на Иран позволяют предположить, что их цель — не только устранение ядерной угрозы. Вечером в пятницу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с видеообращением, в котором обратился к иранскому народу с призывом восстать против своих лидеров, пишет ВВС.

«Цель военной операции Израиля — устранить как ядерную, так и ракетную угрозу, — заявил Нетаньяху. — И по мере достижения наших целей мы также расчищаем вам путь к достижению вашей — к свободе».

Аналитики считают, что надежда на смену режима может быть одной из причин нынешних израильских атак по Ирану.

«Израилю хотелось бы, чтобы народ восстал», — заявил Reuters Майкл Сингх из вашингтонского Института ближневосточной политики и бывший высокопоставленный чиновник администрации Джорджа Буша-младшего.

Как отмечает корреспондент Би-би-си на Ближнем Востоке Хьюго Бачега, иранские власти испытывают сейчас серьезное давление. Общество недовольно состоянием экономики, отсутствием свободы слова, а также нарушениями прав женщин и меньшинств.

Израильские удары уже привели к гибели командующего КСИР, начальника штаба вооруженных сил и других высокопоставленных иранских военных. И после ответного удара Ирана Нетаньяху заявил, что «ожидается еще больше», намекая на возможность новых атак и, возможно, дальнейшей ликвидации иранских лидеров.

Однако остается неясным, может ли происходящее привести к внутренней нестабильности и антиправительственному движению. На данный момент нет убедительных доказательств того, что такие процессы уже начались, и даже если начнутся — их исход совершенно непредсказуем.

Реальная власть в Иране сосредоточена в руках тех, кто контролирует армию и экономику, в первую очередь — в структурах Корпуса стражей исламской революции и некоторых других невыборных органах. Как замечает редактор Персидской службы Би-би-си Амир Азими, этим силам не нужен государственный переворот: они уже находятся у власти и при желании могут повести страну в еще более конфронтационном направлении.

Желаемым исходом для Израиля, вероятно, является восстание, которое завершится приходом к власти дружественных сил. Однако ключевой вопрос — кто может стать реальной альтернативой нынешнему режиму?

Иранская оппозиция в последние годы остается разрозненной. После волнений 2022 года — движения «Женщина. Жизнь. Свобода», охватившего значительную часть страны, некоторые оппозиционные группы пытались создать коалицию из широкого спектра антиисламистских и республиканских активистов. Но внутренние разногласия — в том числе по вопросу лидерства и будущей формы правления — быстро подорвали эти усилия.

Среди фигур, которые Израиль может рассматривать в качестве предпочтительных альтернатив, — бывший наследный принц Мохаммед Реза Пехлеви, сын последнего шаха. Он живет в изгнании, пытается заручиться поддержкой западных стран и даже посещал Израиль. Но несмотря на определенную популярность среди части иранцев, пока нет признаков, что его фигура может стать центром притяжения для оппозиционного движения.

Есть также группировка «Моджахедин-э Халк» (МЕК) — леворадикальная оппозиция в изгнании, выступающая против Исламской Республики, но также и против реставрации монархии. В 1980-х МЕК поддержали Саддама Хусейна во время ирано-иракской войны, что до сих пор остается пятном на их репутации в глазах многих иранцев. У группы есть влиятельные сторонники в США, некоторые из них близки к лагерю президента Дональда Трампа, однако их влияние на нынешнюю вашингтонскую администрацию заметно снизилось.

Существуют и другие политические силы — от сторонников светской демократии до сторонников парламентской монархии. Но сегодня ни одна из этих групп не обладает достаточной поддержкой или организованностью для захвата власти, констатирует Азими.

По мнению Майкла Сингха, в настоящее время никто не знает, какие именно условия могут привести к реальному объединению оппозиции.

Пока рано говорить о всех последствиях пятничных атак. Во время прошлогодней эскалации между Ираном и Израилем никаких серьезных признаков общественного запроса на свержение режима не было. Однако текущие события, по масштабам разрушений, не идут с теми в сравнение.

Тем не менее, говорит Майкл Сингх, несмотря на ущерб, который нанес беспрецедентный израильский удар, десятилетия антиизраильской риторики и идеологии — не только среди руководства, но и среди значительной части шиитского населения в Иране — ставят под сомнение возможность масштабной народной поддержки смены власти.

Один из других возможных сценариев — это крах режима, за которым последует хаос, добавляет Азими. И такая ситуация в стране с населением около 90 миллионов человек будет иметь катастрофические последствия для всего региона.

Остается и вопрос: каковы цели самого Ирана на данном этапе? Несмотря на серию ударов по объектам в Израиле, у Тегерана не так много опций.

Один из вариантов — продолжение переговоров с США и курс на деэскалацию. Однако такой шаг будет воспринят как признание слабости — особенно после требований Трампа — и может дорого обойтись иранскому руководству.

Альтернатива — продолжение атак. Именно это иранские лидеры обещают своим сторонникам. Однако за новыми ударами по Израилю почти наверняка последуют атаки в ответ.

В прошлом Тегеран угрожал ударами по американским базам, посольствам и объектам в регионе, однако осуществить это будет непросто. Кроме того, нападение на США напрямую втянет их в конфликт — чего Иран хочет меньше всего.

 

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