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Нашлись миллионы на строительство больниц: Минздрав нашел особый подход

Редакция PRESS 22 июля, 2025 16:13

Новости Латвии 0 комментариев

Для обеспечения реализации проектов по строительству здания А2 Клинической университетской больницы имени Паулса Страдиньша (КУБС) и корпуса инфекционных заболеваний и здоровья легких (Латвийский инфектологический центр - ЛИЦ) Рижской Восточной клинической университетской больницы (РВКУБ) правительство во вторник одобрило перераспределение 68,3 млн евро из средств программы политики сплочения Европейского союза (ЕС).

Решено, что 68,3 млн евро из шестой очереди мероприятия "Развитие инфраструктуры лечебных учреждений" будут перераспределены на первую и пятую очереди, чтобы обеспечить строительство здания А2 КУБС и проекта ЛИЦ РВКУБ. Первоначально запланированное на развитие инфраструктуры РВКУБ финансирование в размере 68,3 млн евро, из которого 58 млн евро - средства Европейского фонда регионального развития (ЕФРР) и 10,2 млн евро - национальное софинансирование, будет распределено только между проектами A2 КУБС и ЛИЦ. 31,3 млн евро из этой суммы запланированы на строительство ЛИЦ, а 37 млн евро будут направлены на реализацию проекта по строительству здания A2 КУБС.

Изначально шестой тур, включавший в себя также реконструкцию Латвийского онкологического центра (ЛОЦ) в РВКУБ, планировалось реализовать к первому кварталу 2028 года. На него было предусмотрено финансирование в размере 83,3 млн евро, однако в связи с задержкой в разработке и строительстве проектов, а также ростом расходов запланированный объем финансирования на реализацию проектов существенно увеличился и первоначально запланированного финансирования стало недостаточно для одновременной реализации обоих проектов в полном объеме, пояснили в Министерстве здравоохранения.

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери отметил, что часть финансирования, необходимого для реконструкции операционного блока и отделений интенсивной терапии ЛОЦ, сейчас предполагается покрыть средствами из европейских фондов, а часть нуждается в согласовании Еврокомиссии. Представители РВКУБ и Минздрава договорились, что до сентября необходимо начать переговоры с Еврокомиссией, чтобы получить разрешение на перераспределение средств на первый этап реновации ЛОЦ - обновление операционной и отделений интенсивной терапии. На этот этап необходимо в общей сложности 20,64 млн евро.

В конце апреля на основании доклада о статусе проектов обеих больниц было принято решение направить на работы по реконструкции подразделений ЛОЦ финансирование в размере 37,6 млн евро, запланированное на строительство ЛИЦ, исключив из проекта обновление отделений стационара ЛОЦ, замену и строительство лифтов, строительство коммутационных помещений и связанные строительный и авторский надзор.

Общая стоимость полной реновации ЛОЦ, включая оборудование, оценивается в 81,2 млн евро.

В свою очередь, на данный момент общее финансирование, необходимое для строительства ЛИЦ, составляет 87 913 220 евро и доступно при привлечении финансирования из фонда оздоровления в размере 14 534 897 евро, финансирования фондов ЕС на период планирования 2021-2027 годов в размере 68 972 146 евро, в том числе 37 678 637 евро должны быть перераспределены из первоначально запланированного финансирования ЛОЦ, а еще 31 293 509 евро - из первоначально запланированного на строительство корпуса КУБС финансирования. Кроме того, к проекту привлечено частное финансирование РВКУБ в размере 4 406 177 евро.

Несмотря на то, что общее финансирование программы не меняется, существенно меняется график его освоения. Если изначально предполагалось израсходовать основную часть средств на реализацию шестой очереди в 2026 и 2027 годах, то после перераспределения эти расходы "сдвигаются" на более поздние годы - главным образом, на 2028 и 2029 годы.

По сравнению с первоначальным графиком, в 2026 году расходование финансирования сократится на 32,8 млн евро, в 2027 году - на 12,4 млн евро, однако в 2028 году оно вырастет на 26,3 млн, а в 2029 году будут дополнительно освоены еще 18,9 млн евро.

Минздрав поясняет, что такой подход позволяет более эффективно планировать расходование средств в соответствии с существующей готовностью проектов и ситуацией с управлением рисками строительных процессов и одновременно обеспечивает освоение фондов ЕС в соответствии со сроками периода планирования. Без внесения этих изменений государство могло бы оказаться в ситуации, когда невозможно было бы завершить проекты инфраструктуры больниц высокой готовности, а значит, поставить под угрозу доступность важных услуг здравоохранения.

Согласно порядку финансирования, помимо финансирования из ЕФРР, будет запланировано и национальное софинансирование из программы "Нераспределенное финансирование на реализацию проектов и мероприятий, софинансируемых инструментами политики Евросоюза и прочей иностранной финансовой помощью".

Общее финансирование мероприятий программы останется неизменным - 259,9 млн евро, в которых 220,9 млн евро составляет финансирование ЕФПП, а еще 39 млн евро - национальное финансирование.

Несмотря на то, что общее перераспределяемое на первую и пятую очереди финансирование из ликвидированной шестой очереди составляет 83,3 млн евро, сейчас между проектами A2 КУБС и ЛИЦ РВКУБ распределяется 68,3 млн евро, учитывая, что 15 млн на проект A2 уже были выделены ранее.

В сотрудничестве с Центральным агентством финансов и договоров Минздраву поручено обеспечить заключение договоров на реализацию проектов с получателями финансирования до выдачи Еврокомиссией положительного решения о поправках к программе политики сплочения ЕС на 2021-2027 годы.

Минздрав также должен представить Кабинету министров предложения действий на случай, если не будет получено положительное решение Еврокомиссии по внесению изменений в программу политики сплочения ЕС на 2021-2027 годы.
 

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