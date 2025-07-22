Нашлись миллионы на строительство больниц: Минздрав нашел особый подход

Решено, что 68,3 млн евро из шестой очереди мероприятия "Развитие инфраструктуры лечебных учреждений" будут перераспределены на первую и пятую очереди, чтобы обеспечить строительство здания А2 КУБС и проекта ЛИЦ РВКУБ. Первоначально запланированное на развитие инфраструктуры РВКУБ финансирование в размере 68,3 млн евро, из которого 58 млн евро - средства Европейского фонда регионального развития (ЕФРР) и 10,2 млн евро - национальное софинансирование, будет распределено только между проектами A2 КУБС и ЛИЦ. 31,3 млн евро из этой суммы запланированы на строительство ЛИЦ, а 37 млн евро будут направлены на реализацию проекта по строительству здания A2 КУБС.

Изначально шестой тур, включавший в себя также реконструкцию Латвийского онкологического центра (ЛОЦ) в РВКУБ, планировалось реализовать к первому кварталу 2028 года. На него было предусмотрено финансирование в размере 83,3 млн евро, однако в связи с задержкой в разработке и строительстве проектов, а также ростом расходов запланированный объем финансирования на реализацию проектов существенно увеличился и первоначально запланированного финансирования стало недостаточно для одновременной реализации обоих проектов в полном объеме, пояснили в Министерстве здравоохранения.

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери отметил, что часть финансирования, необходимого для реконструкции операционного блока и отделений интенсивной терапии ЛОЦ, сейчас предполагается покрыть средствами из европейских фондов, а часть нуждается в согласовании Еврокомиссии. Представители РВКУБ и Минздрава договорились, что до сентября необходимо начать переговоры с Еврокомиссией, чтобы получить разрешение на перераспределение средств на первый этап реновации ЛОЦ - обновление операционной и отделений интенсивной терапии. На этот этап необходимо в общей сложности 20,64 млн евро.

В конце апреля на основании доклада о статусе проектов обеих больниц было принято решение направить на работы по реконструкции подразделений ЛОЦ финансирование в размере 37,6 млн евро, запланированное на строительство ЛИЦ, исключив из проекта обновление отделений стационара ЛОЦ, замену и строительство лифтов, строительство коммутационных помещений и связанные строительный и авторский надзор.

Общая стоимость полной реновации ЛОЦ, включая оборудование, оценивается в 81,2 млн евро.

В свою очередь, на данный момент общее финансирование, необходимое для строительства ЛИЦ, составляет 87 913 220 евро и доступно при привлечении финансирования из фонда оздоровления в размере 14 534 897 евро, финансирования фондов ЕС на период планирования 2021-2027 годов в размере 68 972 146 евро, в том числе 37 678 637 евро должны быть перераспределены из первоначально запланированного финансирования ЛОЦ, а еще 31 293 509 евро - из первоначально запланированного на строительство корпуса КУБС финансирования. Кроме того, к проекту привлечено частное финансирование РВКУБ в размере 4 406 177 евро.

Несмотря на то, что общее финансирование программы не меняется, существенно меняется график его освоения. Если изначально предполагалось израсходовать основную часть средств на реализацию шестой очереди в 2026 и 2027 годах, то после перераспределения эти расходы "сдвигаются" на более поздние годы - главным образом, на 2028 и 2029 годы.

По сравнению с первоначальным графиком, в 2026 году расходование финансирования сократится на 32,8 млн евро, в 2027 году - на 12,4 млн евро, однако в 2028 году оно вырастет на 26,3 млн, а в 2029 году будут дополнительно освоены еще 18,9 млн евро.

Минздрав поясняет, что такой подход позволяет более эффективно планировать расходование средств в соответствии с существующей готовностью проектов и ситуацией с управлением рисками строительных процессов и одновременно обеспечивает освоение фондов ЕС в соответствии со сроками периода планирования. Без внесения этих изменений государство могло бы оказаться в ситуации, когда невозможно было бы завершить проекты инфраструктуры больниц высокой готовности, а значит, поставить под угрозу доступность важных услуг здравоохранения.

Согласно порядку финансирования, помимо финансирования из ЕФРР, будет запланировано и национальное софинансирование из программы "Нераспределенное финансирование на реализацию проектов и мероприятий, софинансируемых инструментами политики Евросоюза и прочей иностранной финансовой помощью".

Общее финансирование мероприятий программы останется неизменным - 259,9 млн евро, в которых 220,9 млн евро составляет финансирование ЕФПП, а еще 39 млн евро - национальное финансирование.

Несмотря на то, что общее перераспределяемое на первую и пятую очереди финансирование из ликвидированной шестой очереди составляет 83,3 млн евро, сейчас между проектами A2 КУБС и ЛИЦ РВКУБ распределяется 68,3 млн евро, учитывая, что 15 млн на проект A2 уже были выделены ранее.

В сотрудничестве с Центральным агентством финансов и договоров Минздраву поручено обеспечить заключение договоров на реализацию проектов с получателями финансирования до выдачи Еврокомиссией положительного решения о поправках к программе политики сплочения ЕС на 2021-2027 годы.

Минздрав также должен представить Кабинету министров предложения действий на случай, если не будет получено положительное решение Еврокомиссии по внесению изменений в программу политики сплочения ЕС на 2021-2027 годы.

