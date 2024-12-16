«Наши цены самые низкие. В европейском масштабе»: проезд в поездах ViVi может снова подорожать

На ж/д линии Рига — Скулте сегодня открылась новая станция Даудери, расположенная между Мангали и Саркандаугавой. Электрички останавливаются в Даудери уже с воскресенья 15 декабря, сообщает Латвийское радио. Для пассажиров доступна также новая станция Шмерлис на Сигулдской линии и Медемциемс — на Елгавской, а вот расположенная на ней же станция Баложи закрыта.

Пассажирам нужно обращать внимание и на расписание движения поездов, сказал Нешпорс:

«В контексте нового графика, конечно, кто-то останется недоволен. Может быть, ему кажется, что каким-то рейсом меньше, чем было раньше, но мы действительно оценили пассажиропоток и проследили, чтобы в целом, несмотря на то, что финансирование в новом году уменьшено, по максимуму соблюдались потребности всех наших пассажиров».

На вопрос, может ли на будущий год весной и летом стать меньше рейсов, глава предприятия признал, что это еще оценивается в сотрудничестве с Автотранспортной дирекцией.

«Это касается региональных перевозок и автобусом, и поездом. Поэтому какие-то компромиссы наверняка придется принять».

Одно из решений — повысить стоимость билетов.

«Есть объективное основание — потому что, если посмотреть в европейском масштабе, и в балтийском тоже, наши цены самые низкие. Пассажиры сейчас пользуются нашими услугами по самой низкой цене. Весной было одно повышение тарифов, но ясно, что это одно из решений, его следует оценить», — добавил Нешпорс. Он подтвердил, что повышение цен не исключено.