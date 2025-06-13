Нас ожидает теплая и солнечная суббота!

Как ночью, так и днём облаков будет мало, осадков не предвидится. Ветер будет лёгким или умеренным северным, на востоке страны — в Латгалии — порывы могут достигать 12 метров в секунду.

Минимальная температура ночью составит от +5…+6 градусов в некоторых районах Курземе до +11…+13 градусов в Юрмале, Риге и на востоке страны.

Днём воздух прогреется до +20…+23 градусов, у побережья — до +17…+20.

В столице ожидается преимущественно ясное небо и умеренный северный или северо-западный ветер. Ночью температура опустится до +11…+13 градусов, днём — от +17 градусов на пляжах Рижского залива до +20 в южных районах города.

Уровень ультрафиолетового излучения днём будет высоким — людям с чувствительной кожей рекомендуется проявлять осторожность, чтобы не получить солнечный ожог за 20 минут. Максимальная опасность пребывания на солнце — с 12 до 15 часов дн