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«Нас готовят к фашистской диктатуре?!» — пользователей возмутили ценники в интернет-магазине

Neatkarīgā Rīta Avīze 26 января, 2025 17:02

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На сайте интернет-магазина Rimi стали указывать на ценниках информацию об углеродном следе, который возникает в производсте тех или иных товаров, пишет Tautaruna.nra.lv.

Однако эта информация некоторым людям кажется не только лишней, но даже раздражающей и, более того, деструктивной.

Пояснение со стороны Rimi выглядит следующим образом: "Производство товаров приводит к выбросам углерода, способствующим изменениям климата. Знания о влиянии этих выбросов могут помочь лучше понимать эти процессы и помочь более осознанно делать выбор, который пойдет на пользу нашей планете. В рамках нашего пилотного проекта на данный момент можно выяснить величину углеродного следа для доступных в интернет-магазине Rimi молочных и яичных продуктов. Хотим подчеркнуть, что эта информация приводится лишь с ознакомительной целью и никак не ограничивает возможности покупателя самостоятельно выбирать продукты".

Это пояснение, однако, не успокоило общественность, а еще больше взволновало, вплоть до предложений бойкотировать Rimi:

- Похоже, RimiLatvija нас готовит к новой фашистской диктатуре! Сколько обычному человеку будет разрешено тратить CO2 на продукты?

- Зачем это знать покупателям? Цель - поменять привычки покупателей, вызывая у них чувство вины? Просто отвратительно!

- Может быть, планете пойдет на пользу, когда люди прекратят выдыхать CO2? Почему вы это не рекламируете? Если идете, то идите до конца. Покажите свою истинную цель.

- Это скорее дешевый маркетинговый трюк, потому что эти цифры легко спутать с ценой за килограмм.

- Больные идиоты!

- Какая, на... , связь с "изменениями климата", если через 50 лет уже не будет латышей - некому будет наслаждаться этим климатом.

- Идеально: меньше будем покупать, тем более в Rimi не пойдем, чтобы вам не надо было продавать товары с CO2.

- Нет, это новое требование, которое собирается внедрять ЕС со следующего года - будет очередная налоговая нагрузка на бизнесменов, чтобы у больших дядек стало больше защечных денег.

- Как так-то, теперь курицу есть - это плохо? Откуда же мне белок брать? Брокколи грызть?

- Разве вы сами не этого хотели? Пытаться напугать латыша фашистской диктатурой, это как девку пугать толстым хером.

- Ничего, сейчас и тут вышвырнут климатическую секту вон. Латвия потеряла миллион человек с момента независимости, а нам продолжают навязывать это дерьмо. Вот и в этом году посыпают с неба дрянью, в результате чего остаемся без зимы. Больные люди они там.

- Да не RIMI тому виной. Это брюссельские "зеленые" алармисты и наши земляки-коллаборационисты. В нашей стране правящая коалиция, которая все слила, пилит сук, на котором сидит.

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