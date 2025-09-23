Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 23. Сентября Завтра: Vanda, Veneranda, Venija
Доступность

Народ видит, что собранные налоги «испаряются» без ощутимой пользы: Pietiek

Редакция PRESS 23 сентября, 2025 11:09

Важно 0 комментариев

Правительство Силини планирует повысить налоги, жители платят из своего кармана, чтобы содержать бюрократию, платить безумные зарплаты руководителям госпредприятий и финансировать реформы, которые не приносят реальных результатов, - пишет Вилор Эйхманис на портале Pietiek.com.

В этом контексте повышение налогов выглядит не как решение проблем, а как наказание общества за расточительность самого правительства. Латвии нужно не еще больше денег от граждан, а продуманная и ответственная финансовая политика.

Примеры расточительства

Ежегодно общественность видит шокирующие примеры:

Зарплаты и премии руководителей государственных предприятий – в размере сотен тысяч евро, хотя сами предприятия работают в убыток. «Latvenergo», «Latvijas dzelzceļš», «Air Baltic» и другие регулярно попадают в СМИ, но система не меняется.

Реформы без результата – сотни миллионов потрачены на «модернизацию» образования и здравоохранения, но учителя продолжают протестовать, врачи массово уезжают из Латвии, а очереди пациентов растут.

Рост бюрократии – новые агентства и департаменты, которые часто дублируют функции друг друга. Результат – больше чиновников, больше зарплат, но не лучшее управление.

Нереализованные проекты – средства фондов Европейского Союза осваиваются, но часть проектов остается незавершенной или результат не соответствует первоначальным целям.

Народ видит, что собранные налоги «испаряются» без ощутимой пользы, и это подрывает доверие к государству.

Заключение Госконтроля о внешнем долге

Особую тревогу вызывают выводы Государственной контрольной палаты о росте внешнего долга. В своем аудите за 2024 год Государственный контрольный орган указал:

«Общий государственный долг Латвии в 2023 году вырос на 8% или 1,6 миллиарда евро. Увеличение долга в основном связано с покрытием бюджетного дефицита, а не с инвестициями в развитие. Такая практика ставит под угрозу финансовую устойчивость и означает, что будущие поколения будут вынуждены покрывать сегодняшние обязательства». (Заключение аудита Государственного контроля, 2024 год)

Это означает, что Латвия берет в долг, чтобы оплатить повседневные расходы, а не инвестировать в будущее развитие. Другими словами, деньги тратятся, а счет выставляется детям и внукам.

Повышение налогов – политика за счет общества

Вместо того, чтобы прекратить растрачивать деньги, усилить финансовую дисциплину и принимать ответственные решения, правительство выходит с заявлениями о повышении налогов. Создается впечатление, что народу всегда придется платить больше, пока правительство будет продолжать старый курс – тратить, брать в долг и жить за счет будущего.

 Такой подход не только несправедлив, но и опасен для будущего страны. Если граждане теряют веру в то, что их налоги используются добросовестно, то исчезает мотивация работать и платить налоги. Это опасная спираль, которая может привести к краху доверия общества и государства.

Право народа на перемены

Основой демократии является суверенитет народа — власть принадлежит всему обществу, а не избранным. Когда правительство становится препятствием для свободы и благосостояния, народ имеет не только право, но и моральный долг изменить его.

Свобода и благосостояние не являются предметами роскоши, они являются основными правами. Когда правительство игнорирует интересы общества, существует четкий и демократический долг: требовать перемен, привлекать к ответственности и создавать такое управление, которое действительно отражает потребности и надежды народа.

Комментарий Press.lv:

Ну вот, в следующем году пройдут парламентские выборы. Народ получит возможность высказать свое мнение о правительстве. Если общество опять выберет те же яйца, только в профиль – значит ему нравится, когда его наказывают за расточительность правительства.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 12:45 23.09.2025
В Верманском парке и парке Эбельмуйжас обновляют детские площадки
Bitnews.lv 13 минут назад
41 % жителей Латвии отказались от лечения из-за нехватки денег
Bitnews.lv 20 минут назад
Миколог: «Вся планета — это один сплошной гриб. Возможно»
Bitnews.lv 23 минуты назад
VID накрыл выплату «конвертных» зарплат в строительной фирме
Bitnews.lv 25 минут назад
Кинофестиваль Riga IFF: более 100 фильмов, Коппола и премьеры с Канн
Bitnews.lv 1 час назад
Литва: «бэ» Будриса будет осенью
Sfera.lv 1 час назад
Латвия: в 2026-м всё же будет налог по языковому признаку
Sfera.lv 3 часа назад
Латвия: одной работы мало
Sfera.lv 3 часа назад

Сидеть удобно: фоторепортаж из новой Лиепайской тюрьмы

Важно 12:34

Важно 0 комментариев

В Лиепае официально сдан в эксплуатацию новый тюремный комплекс — крупнейший в Латвии. Его строительство обошлось в 125 миллионов евро и завершилось досрочно: от проектирования до ввода объекта прошло всего 34 месяца.

В Лиепае официально сдан в эксплуатацию новый тюремный комплекс — крупнейший в Латвии. Его строительство обошлось в 125 миллионов евро и завершилось досрочно: от проектирования до ввода объекта прошло всего 34 месяца.

Читать
Загрузка

Дважды за два дня — в Иманте горят автомобили

ЧП и криминал 12:30

ЧП и криминал 0 комментариев

Несколько ночей подряд жители Иманты проводят без сна: в разных местах района горят автомобили. Местные считают, что пожары не похожи на несчастный случай. Полиция также выясняет, почему возгорания участились, и проверяет версии о возможных поджогах.

Несколько ночей подряд жители Иманты проводят без сна: в разных местах района горят автомобили. Местные считают, что пожары не похожи на несчастный случай. Полиция также выясняет, почему возгорания участились, и проверяет версии о возможных поджогах.

Читать

Архитекторы современной политики — комсомольцы и коммунисты 1980-х: взгляд

Важно 12:28

Важно 0 комментариев

Тихая борьба за пост следующего председателя «Единства» интересна тем, что в этот раз она является не столько обычным политическим процессом, сколько частью неблагоприятных исторических процессов: похоже, это первый случай в нашем веке в Латвии, когда от формальных выборов председателя партии действительно что-то зависит. Такой комментарий к внутриполитическим процесса Латвии опубликовал портал pietiek.com. Ниже приводим текст статьи. 

Тихая борьба за пост следующего председателя «Единства» интересна тем, что в этот раз она является не столько обычным политическим процессом, сколько частью неблагоприятных исторических процессов: похоже, это первый случай в нашем веке в Латвии, когда от формальных выборов председателя партии действительно что-то зависит. Такой комментарий к внутриполитическим процесса Латвии опубликовал портал pietiek.com. Ниже приводим текст статьи. 

Читать

Платили зарплаты в конвертах: СГД накрыла строительную фирму

Важно 12:17

Важно 0 комментариев

Управление налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД, VID) начало уголовное дело по факту выплаты зарплат в конвертах в компании, занимавшейся установкой, обслуживанием и ремонтом вентиляционного и кондиционирующего оборудования, сообщило агентство LETA со ссылкой на СГД.

Управление налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД, VID) начало уголовное дело по факту выплаты зарплат в конвертах в компании, занимавшейся установкой, обслуживанием и ремонтом вентиляционного и кондиционирующего оборудования, сообщило агентство LETA со ссылкой на СГД.

Читать

Дроны парализовали работу аэропортов Осло и Копенгагена

Мир 12:16

Мир 0 комментариев

Аэропорты Осло и Копенгагена были закрыты на несколько часов из-за появления дронов, сообщили власти Норвегии и Дании. В обеих странах полиция начала расследование и проверяет, есть ли связь между этими случаями.

Аэропорты Осло и Копенгагена были закрыты на несколько часов из-за появления дронов, сообщили власти Норвегии и Дании. В обеих странах полиция начала расследование и проверяет, есть ли связь между этими случаями.

Читать

Большинство латвийцев против полного разрыва связей с Россией: опрос

Важно 12:04

Важно 0 комментариев

Большинство опрошенных жителей Латвии не поддерживают полный запрет экспорта товаров и услуг в Россию - таких 46%, тогда как поддерживают такие меры 36%, свидетельствует опрос "Norstat". Отношение к ограничениям на импорт также неоднозначное - поддерживают их 42%, а против выступают 45% респондентов.

Большинство опрошенных жителей Латвии не поддерживают полный запрет экспорта товаров и услуг в Россию - таких 46%, тогда как поддерживают такие меры 36%, свидетельствует опрос "Norstat". Отношение к ограничениям на импорт также неоднозначное - поддерживают их 42%, а против выступают 45% респондентов.

Читать

Почувствуйте разницу: мэр Даугавпилса хвастается самым низким в Латвии тарифом на отопление

Важно 11:58

Важно 0 комментариев

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш в социальных сетях похвастался тем, что в его городе в этот отопительный сезон цены на тепло не вырастут. И таким образом тариф на отопление в Даугавпилсе станет самым низким во всей Латвии.

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш в социальных сетях похвастался тем, что в его городе в этот отопительный сезон цены на тепло не вырастут. И таким образом тариф на отопление в Даугавпилсе станет самым низким во всей Латвии.

Читать