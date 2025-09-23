Народ видит, что собранные налоги «испаряются» без ощутимой пользы: Pietiek

В этом контексте повышение налогов выглядит не как решение проблем, а как наказание общества за расточительность самого правительства. Латвии нужно не еще больше денег от граждан, а продуманная и ответственная финансовая политика.

Примеры расточительства

Ежегодно общественность видит шокирующие примеры:

Зарплаты и премии руководителей государственных предприятий – в размере сотен тысяч евро, хотя сами предприятия работают в убыток. «Latvenergo», «Latvijas dzelzceļš», «Air Baltic» и другие регулярно попадают в СМИ, но система не меняется.

Реформы без результата – сотни миллионов потрачены на «модернизацию» образования и здравоохранения, но учителя продолжают протестовать, врачи массово уезжают из Латвии, а очереди пациентов растут.

Рост бюрократии – новые агентства и департаменты, которые часто дублируют функции друг друга. Результат – больше чиновников, больше зарплат, но не лучшее управление.

Нереализованные проекты – средства фондов Европейского Союза осваиваются, но часть проектов остается незавершенной или результат не соответствует первоначальным целям.

Народ видит, что собранные налоги «испаряются» без ощутимой пользы, и это подрывает доверие к государству.

Заключение Госконтроля о внешнем долге

Особую тревогу вызывают выводы Государственной контрольной палаты о росте внешнего долга. В своем аудите за 2024 год Государственный контрольный орган указал:

«Общий государственный долг Латвии в 2023 году вырос на 8% или 1,6 миллиарда евро. Увеличение долга в основном связано с покрытием бюджетного дефицита, а не с инвестициями в развитие. Такая практика ставит под угрозу финансовую устойчивость и означает, что будущие поколения будут вынуждены покрывать сегодняшние обязательства». (Заключение аудита Государственного контроля, 2024 год)

Это означает, что Латвия берет в долг, чтобы оплатить повседневные расходы, а не инвестировать в будущее развитие. Другими словами, деньги тратятся, а счет выставляется детям и внукам.

Повышение налогов – политика за счет общества

Вместо того, чтобы прекратить растрачивать деньги, усилить финансовую дисциплину и принимать ответственные решения, правительство выходит с заявлениями о повышении налогов. Создается впечатление, что народу всегда придется платить больше, пока правительство будет продолжать старый курс – тратить, брать в долг и жить за счет будущего.

Такой подход не только несправедлив, но и опасен для будущего страны. Если граждане теряют веру в то, что их налоги используются добросовестно, то исчезает мотивация работать и платить налоги. Это опасная спираль, которая может привести к краху доверия общества и государства.

Право народа на перемены

Основой демократии является суверенитет народа — власть принадлежит всему обществу, а не избранным. Когда правительство становится препятствием для свободы и благосостояния, народ имеет не только право, но и моральный долг изменить его.

Свобода и благосостояние не являются предметами роскоши, они являются основными правами. Когда правительство игнорирует интересы общества, существует четкий и демократический долг: требовать перемен, привлекать к ответственности и создавать такое управление, которое действительно отражает потребности и надежды народа.

Комментарий Press.lv:

Ну вот, в следующем году пройдут парламентские выборы. Народ получит возможность высказать свое мнение о правительстве. Если общество опять выберет те же яйца, только в профиль – значит ему нравится, когда его наказывают за расточительность правительства.