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Народ в шоке: торты и туалетная бумага становятся привилегией богатых!

Редакция PRESS 10 марта, 2025 17:01

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Цены на продукты питания (и не только) растут. Это может показаться не таким уж большим сюрпризом, но бывают моменты, когда в магазинах приходится буквально замирать от удивления.

Рост цен на продукты питания стал глобальной проблемой в последние годы, и Латвия не является исключением. В программе «Uz līnijas» («На линии») телеканала TV24 заведующая отделом продвижения аграрного рынка Института агроресурсов и экономики Ингуна Гулбе пояснила, что основным ценообразующим фактором является ситуация на мировом рынке. «Это проблема всей Европы и, в принципе, всего мира».

Наибольшее влияние на мировые цены на продукты питания оказывает, как научно доказано, большая часть того, что продается на полках магазинов. Если товар имеет высокую цену в мире, то он также стоит дорого и в торговых сетях. За последние два года цены на продукты питания во всем мире резко выросли.

«Это означает, что продукты питания также стали дороже в магазинах по всему миру», — пояснила Гулбе.

Тем временем, люди жалуются в социальных сетях. Широкую дискуссию вызвала публикация, в которой пользователь социальных сетей указывает на цену столь любимого жителями Латвии торта «Циелавиня»: «Было время, когда скачок цен связывали с войной на Украине. А это что? «Циелавиня» почти за 20 евро... Американские цены на яйца при президентстве Трампа?»

Bija laiks, kad cenu lēcienu norakstīja uz karu Ukrainā. A kas ir šis? Cielaviņa gandrīz 20 eiro… Amerikas olu cenas Trampa prezidentūrā? pic.twitter.com/zd5VZtn0s3

— Dagne (@DagnijaNeimane) March 6, 2025
Комментаторам, конечно, тоже есть что сказать, да и причины роста цен многим понятны.

«Однажды на кассе меня спросили, буду ли я платить сразу или по частям. Вот тогда я поняла, что это дорого», - пишет один из пользователей.

«Цена на шоколад стремительно растет уже несколько лет. Какао-бобы стали намного дороже» - объясняет другой.

«А сколько, по твоему, должен стоить торт? Чтобы можно было купить 3 кг тортов за часовую зарплату? Попробуйте купить все ингредиенты в магазине, и это обойдется вам менее чем в 15 евро», - указывает еще один.

Тем временем в социальной сети «Тред» женщина удивляется цене пачки туалетной бумаги «Zewa» — 11,99 евро: «Когда туалетная бумага стала столько стоить?» Неужели я действительно живу под камнем? На что комментаторы активно указывают, что следует искать акции в различных магазинах, где туалетную бумагу можно купить значительно дешевле.

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