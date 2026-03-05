В Калифорнии задержали Бритни Спирс

Сообщается, что задержание было произведено около 21:30 по тихоокеанскому времени (05:30 четверга по Гринвичу).

Она провела ночь в участке и была освобождена рано утром в четверг. 4 мая Спирс надлежит явиться в Верховный суд округа Вентура.

В судебных документах причина задержания певицы не указана. Но по предварительным данным, её задержали по подозрению в вождении в нетрезвом виде.

Это не первое правонарушение певицы, связанное с управлением транспортными средствами. В 2007 году Спирс были предъявлены обвинения по двум инцидентам: оставление места ДТП и вождение автомобиля с недействительными в штате Калифорния правами. Спирс грозил тюремный срок, но позже все обвинения были с неё сняты.

Вскоре после этой истории Бритни Спирс потеряла опеку над двумя сыновьями от Кевина Федерлайна — после ряда тревожных публичных инцидентов и из-за предполагаемого злоупотребления психоактивными веществами и алкоголем.

Бритни Спирс — одна из самых успешных поп-звезд в истории музыки. Мировую известность ей принесли такие хиты, как Toxic, Everytime, Gimme More, Womanizer, Stronger и Baby One More Time.

В декабре прошлого года она продала права на все свои песни за $200 млн независимой музыкальной компании Primary Wave.