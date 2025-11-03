Наркотик, снимающий боль: почему смена избирательной системы на мажоритарную стране не поможет

Вот какое сравнение он приводит:

"Если смена избирательной системы в Латвии вообще на что-то годится, то только как наркотик, снимающий боль от гибели Латвийской Республики. Хотя сейчас не проблема собрать настолько большие толпы людей для плясок на гробе государства, что такое число людей уже будет выглядеть большинством населения, причём именно граждан, закончатся эти танцы так же, как и всегда. Как только закончилась эйфория по поводу создания Латвийской Республики (раздела немецкого имущества, как добавляют злые языки), начался плач по хорошим царским временам, и так далее. После государственного переворота, совершённого Карлисом Улманисом, пришлось прятать в кулачок слёзы по свободным партийным временам, после советской оккупации - по временам свободной страны, а в войну - по мирному времени. Честь и слава нынешней Латвийской Республике за разрешение публично переспрашивать, за что мы стояли на баррикадах. Неужели за то, что сейчас происходит в Латвии?"

Причиной столь мрачных перспектив Клуйнис считает демографию. "Рождаемость сокращается и продолжает сокращаться так, что судьба нынешнего населения Латвии уже решена", - убеждён он.

Снижение числа новорождённых до менее чем тысячи в месяц стало однозначной точкой отсчёта, с которой начинаются двадцать лет, после которых люди, достигающие трудоспособного возраста, уже не смогут своим трудом содержать и поддерживать латвийские объекты инфраструктуры, производство, армию, управленческий аппарат, образование, медицину, искусство, достижения в спорте и т.д. на уровне, хотя бы отдалённо подобном тому, что поддерживают поколения, в которых рождалось 2-3 тысячи детей в месяц.

"Возможно, выбор будет сделан в пользу сохранения нынешней интенсивности жизни, но тогда это будут делать чужеземцы в таком количестве, которое в разы превысит число оставшихся туземцев трудоспособного возраста; а может быть, вся Латвия будет превращена либо в военный полигон, либо в заповедник, что ещё более ускорит сокращение численности населения. Вот таков масштаб близящихся преобразований, по отношению к которому смена избирательной системы была бы занятием смешным - а может быть, поэтому и нужным.

Следует отнестись серьёзно и к соображениям президента Латвийской конфедерации работодателей Андриса Бите, почему "эта дата, тот год, когда начнётся эта история, вовсе не через те 20 лет, как мы говорим о том, что наши дети будут платить долг... Это будет уже через 3-4 года". Если управление латвийским государством будут осуществлять иностранные кредиторы, то их решения Сейм и правительство легализуют независимо от избрания депутатов Сейма по пропорциональной или мажоритарной системе.

Самое смешное, что мажоритарная система, насколько можно вообще судить по тому, что предлагается, означает 1:1 возврат к тому, как избирательная система функционировала в течение первых четырёх созывов Сейма Латвийской Республики, которая трижды была забракована", - рассуждает автор.