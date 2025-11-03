Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Наркотик, снимающий боль: почему смена избирательной системы на мажоритарную стране не поможет

Neatkarīgā Rīta Avīze 3 ноября, 2025 07:16

Мнения

Как бы плохо ни работали избранный при нынешних законах Сейм и система управления государством в целом, переделка пропорциональных выборов в мажоритарные даст результаты, которые будут ещё хуже, пишет в "Неаткариге" публицист Арнис Клуйнис.

Вот какое сравнение он приводит:

"Если смена избирательной системы в Латвии вообще на что-то годится, то только как наркотик, снимающий боль от гибели Латвийской Республики. Хотя сейчас не проблема собрать настолько большие толпы людей для плясок на гробе государства, что такое число людей уже будет выглядеть большинством населения, причём именно граждан, закончатся эти танцы так же, как и всегда. Как только закончилась эйфория по поводу создания Латвийской Республики (раздела немецкого имущества, как добавляют злые языки), начался плач по хорошим царским временам, и так далее. После государственного переворота, совершённого Карлисом Улманисом, пришлось прятать в кулачок слёзы по свободным партийным временам, после советской оккупации - по временам свободной страны, а в войну - по мирному времени. Честь и слава нынешней Латвийской Республике за разрешение публично переспрашивать, за что мы стояли на баррикадах. Неужели за то, что сейчас происходит в Латвии?"

Причиной столь мрачных перспектив Клуйнис считает демографию. "Рождаемость сокращается и продолжает сокращаться так, что судьба нынешнего населения Латвии уже решена", - убеждён он.

Снижение числа новорождённых до менее чем тысячи в месяц стало однозначной точкой отсчёта, с которой начинаются двадцать лет, после которых люди, достигающие трудоспособного возраста, уже не смогут своим трудом содержать и поддерживать латвийские объекты инфраструктуры, производство, армию, управленческий аппарат, образование, медицину, искусство, достижения в спорте и т.д. на уровне, хотя бы отдалённо подобном тому, что поддерживают поколения, в которых рождалось 2-3 тысячи детей в месяц. 

"Возможно, выбор будет сделан в пользу сохранения нынешней интенсивности жизни, но тогда это будут делать чужеземцы в таком количестве, которое в разы превысит число оставшихся туземцев трудоспособного возраста; а может быть, вся Латвия будет превращена либо в военный полигон, либо в заповедник, что ещё более ускорит сокращение численности населения. Вот таков масштаб близящихся преобразований, по отношению к которому смена избирательной системы была бы занятием смешным - а может быть, поэтому и нужным.

Следует отнестись серьёзно и к соображениям президента Латвийской конфедерации работодателей Андриса Бите, почему "эта дата, тот год, когда начнётся эта история, вовсе не через те 20 лет, как мы говорим о том, что наши дети будут платить долг... Это будет уже через 3-4 года". Если управление латвийским государством будут осуществлять иностранные кредиторы, то их решения Сейм и правительство легализуют независимо от избрания депутатов Сейма по пропорциональной или мажоритарной системе.

Самое смешное, что мажоритарная система, насколько можно вообще судить по тому, что предлагается, означает 1:1 возврат к тому, как избирательная система функционировала в течение первых четырёх созывов Сейма Латвийской Республики, которая трижды была забракована", - рассуждает автор.

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

Важно 10:26

Важно

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Важно 09:38

Важно

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

Важно 09:11

Важно

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Важно 08:43

Важно

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

Новости Латвии 08:27

Новости Латвии

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

С экс-депутата Кайминьша взыщут свыше 24 тысяч евро; он проиграл в суде

Важно 07:59

Важно

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Антирекорд? В Саркандаугаве взломали квартиру, где жили 23 кошки; инспектору стало плохо

Важно 07:53

Важно

7 ноября, в пятницу, в рижском микрорайоне Саркандаугава пожарные взломали дверь квартиры по просьбе полиции и Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС). Хозяйка отказалась от сотрудничества со службами, поскольку не хотела отдавать своих кошек, которых взяла с улицы, считая, что спасает их. Увы, зверям пришлось жить в жутких условиях и без медицинской помощи, сообщает программа Degpunktā.

7 ноября, в пятницу, в рижском микрорайоне Саркандаугава пожарные взломали дверь квартиры по просьбе полиции и Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС). Хозяйка отказалась от сотрудничества со службами, поскольку не хотела отдавать своих кошек, которых взяла с улицы, считая, что спасает их. Увы, зверям пришлось жить в жутких условиях и без медицинской помощи, сообщает программа Degpunktā.

