«Наша задача — нанести максимальный ущерб прокремлевским элементам, действующим в Латвии», — подчеркнул Саввин.

В декларации также указано, что в задачи АРЕМ входит продолжение сотрудничества с Сеймом Латвии по информированию латвийских парламентариев о ситуации в русской диаспоре и российской политической эмиграции, а также, по возможности, и о сопротивлении внутри России.

Среди задач АРЕМ также упоминаются максимальная поддержка российских добровольческих формирований, воюющих на стороне Украины против российской агрессии, и оказание помощи настоящим борцам с режимом Владимира Путина, которые в результате были вынуждены бежать из России и поэтому нуждаются в защите.

АРЕМ также обязуется продолжить и активизировать свою работу в сфере культуры и образования, принимая во внимание начатую в Латвии реформу образования, поддерживать проекты, направленные на интеграцию русских и русскоязычных эмигрантов, освоение латышского языка и культуры, а также оказывать поддержку всем политическим беженцам.

В «Декларации 2025» АРЕМ подчеркивается, что предпосылкой любого продуктивного межэтнического и межнационального диалога является безусловная лояльность Латвии как латышскому национальному государству, в котором государственным языком является латышский.

В декларации говорится, что для мирного и полноценного развития русской этнокультурной общности в составе единой политической нации — латышского народа — необходимо не только формальное осуждение советской оккупации, но и устранение всех ее реальных разрушительных последствий.

В свою очередь, режим Путина в России, являющийся продолжением и мутацией советского тоталитаризма, также, согласно декларации, является врагом всего свободного мира. В декларации АРЕМ подчеркивается, что «уничтожение этой человеконенавистнической системы является исторической задачей нашего поколения».

В декларации АРЕМ также говорится, что поддержка Украины является общим делом и общим долгом всех свободных людей.

В декларации говорится, что «этнические русские, разделяющие вышеуказанное убеждение и подтверждающие его не только на словах, но и на деле, являются гражданами и жителями Латвии, как и представители других наций, и их права не могут быть ограничены». В декларации говорится, что русские, как и другие национальные меньшинства, имеют право на сохранение и развитие своего языка, культуры и культурной самобытности в соответствии с Конституцией.

АРЕМ в своем заявлении также заявляет, что понимает осторожность, проявляемую в отношении российских эмигрантов в контексте разворачивающейся против Латвии гибридной войны. В то же время АРЕМ указывает, что уже давно ведет работу по выявлению и пресечению деятельности прокремлевских элементов в Латвии и планирует продолжить эту работу.

АРЕМ был основан в мае 2018 года как новое общественное объединение, объединяющее тех россиян, которые поддерживают суверенитет Латвии и выступают против путинского режима в России.