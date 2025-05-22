Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 22. Мая Завтра: Emilija
Доступность

Нанести максимальный ущерб прокремлевским элементам: российские эмигранты собрались в Риге (1)

© LETA 22 мая, 2025 19:02

Важно 1 комментариев

«Декларация 2025», принятая на общем собрании Ассоциации содействия развитию российского гражданского общества и поддержке русских эмигрантов (АРЕМ) в четверг, предусматривает в качестве одной из задач АРЕМ активное противодействие прокремлевским элементам в Латвии, сообщил председатель правления АРЕМ Димитрий Саввин на заседании, состоявшемся после общего собрания.

«Наша задача — нанести максимальный ущерб прокремлевским элементам, действующим в Латвии», — подчеркнул Саввин.

В декларации также указано, что в задачи АРЕМ входит продолжение сотрудничества с Сеймом Латвии по информированию латвийских парламентариев о ситуации в русской диаспоре и российской политической эмиграции, а также, по возможности, и о сопротивлении внутри России.

Среди задач АРЕМ также упоминаются максимальная поддержка российских добровольческих формирований, воюющих на стороне Украины против российской агрессии, и оказание помощи настоящим борцам с режимом Владимира Путина, которые в результате были вынуждены бежать из России и поэтому нуждаются в защите.

АРЕМ также обязуется продолжить и активизировать свою работу в сфере культуры и образования, принимая во внимание начатую в Латвии реформу образования, поддерживать проекты, направленные на интеграцию русских и русскоязычных эмигрантов, освоение латышского языка и культуры, а также оказывать поддержку всем политическим беженцам.

В «Декларации 2025» АРЕМ подчеркивается, что предпосылкой любого продуктивного межэтнического и межнационального диалога является безусловная лояльность Латвии как латышскому национальному государству, в котором государственным языком является латышский.

В декларации говорится, что для мирного и полноценного развития русской этнокультурной общности в составе единой политической нации — латышского народа — необходимо не только формальное осуждение советской оккупации, но и устранение всех ее реальных разрушительных последствий.

В свою очередь, режим Путина в России, являющийся продолжением и мутацией советского тоталитаризма, также, согласно декларации, является врагом всего свободного мира. В декларации АРЕМ подчеркивается, что «уничтожение этой человеконенавистнической системы является исторической задачей нашего поколения».

В декларации АРЕМ также говорится, что поддержка Украины является общим делом и общим долгом всех свободных людей.

В декларации говорится, что «этнические русские, разделяющие вышеуказанное убеждение и подтверждающие его не только на словах, но и на деле, являются гражданами и жителями Латвии, как и представители других наций, и их права не могут быть ограничены». В декларации говорится, что русские, как и другие национальные меньшинства, имеют право на сохранение и развитие своего языка, культуры и культурной самобытности в соответствии с Конституцией.

АРЕМ в своем заявлении также заявляет, что понимает осторожность, проявляемую в отношении российских эмигрантов в контексте разворачивающейся против Латвии гибридной войны. В то же время АРЕМ указывает, что уже давно ведет работу по выявлению и пресечению деятельности прокремлевских элементов в Латвии и планирует продолжить эту работу.

АРЕМ был основан в мае 2018 года как новое общественное объединение, объединяющее тех россиян, которые поддерживают суверенитет Латвии и выступают против путинского режима в России.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Это что, мой сын в школе с друзьями по-русски не сможет говорить»? (1)

Выбор редакции 19:04

Выбор редакции 1 комментариев

Пользователь Tik-Tok Вячеслав выложил видео, в котором не скрывает возмущения планами Нацобъединения протолкнуть, поправки, запрещающие общаться по-русски в стенах школы.

Пользователь Tik-Tok Вячеслав выложил видео, в котором не скрывает возмущения планами Нацобъединения протолкнуть, поправки, запрещающие общаться по-русски в стенах школы.

Читать

Украина и Россия обменялись списками пленных на обмен (1)

Мир 18:49

Мир 1 комментариев

Украина передала российской стороне список военнопленных на обмен по формуле «1000 на 1000», сообщил агентству «Интерфакс-Украина» заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов.

Украина передала российской стороне список военнопленных на обмен по формуле «1000 на 1000», сообщил агентству «Интерфакс-Украина» заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов.

Читать

В Вашингтоне убиты два сотрудника посольства Израиля: через неделю пара собиралась обручиться (1)

Важно 18:35

Важно 1 комментариев

Двое сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне убиты возле местного еврейского музея, сообщает CNN, ссылаясь на полицию.

Двое сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне убиты возле местного еврейского музея, сообщает CNN, ссылаясь на полицию.

Читать

Если ничего не менять, страна закончится: глава Торгово-промышленной палаты (1)

Важно 18:24

Важно 1 комментариев

Демографический и социально-экономический дрейф, в котором оказалась Латвия, необходимо остановить, энергию же для нужных перемен может дать или какой-то сильный политик с идеями, или же мощный кризис, сказал президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на ЛР4.

Демографический и социально-экономический дрейф, в котором оказалась Латвия, необходимо остановить, энергию же для нужных перемен может дать или какой-то сильный политик с идеями, или же мощный кризис, сказал президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на ЛР4.

Читать

Вырубить лес, повысить НДС и залезть в долги: Латковский предлагает использовать всё для обороны (1)

Латышские СМИ 18:15

Латышские СМИ 1 комментариев

"В данный момент латвийскому обществу — подчёркиваю, всему обществу, а не только правительству, политикам или чиновникам Минфина — необходимо найти средства для укрепления обороноспособности страны" - заявляет публицист Бен Латковский на страницах издания "Неаткарига". Ситуация после прихода Дональда Трампа на пост президента США стала тревожной: на Соединённые Штаты больше нельзя полагаться. Где же взять эти деньги?

"В данный момент латвийскому обществу — подчёркиваю, всему обществу, а не только правительству, политикам или чиновникам Минфина — необходимо найти средства для укрепления обороноспособности страны" - заявляет публицист Бен Латковский на страницах издания "Неаткарига". Ситуация после прихода Дональда Трампа на пост президента США стала тревожной: на Соединённые Штаты больше нельзя полагаться. Где же взять эти деньги?

Читать

За год дефицит бюджета в Латвии вырос в восемь раз! (1)

Новости Латвии 18:10

Новости Латвии 1 комментариев

В балансе консолидированного совокупного бюджета в конце апреля был дефицит в размере 1,9% от прогнозируемого внутреннего валового продукта (ВВП), или 777,5 млн евро, свидетельствуют данные Совета по фискальной дисциплине (СФД).

В балансе консолидированного совокупного бюджета в конце апреля был дефицит в размере 1,9% от прогнозируемого внутреннего валового продукта (ВВП), или 777,5 млн евро, свидетельствуют данные Совета по фискальной дисциплине (СФД).

Читать