«Эксперементируем»: главком НВС о проведении учений «Намейс 2025»

«Мы проверяем, соответствуют ли наши планы реальности, и экспериментируем с процедурами и технологиями, чтобы развивать наши возможности», — подчеркнул Пуданс.

Командующий указал, что в первую неделю основное внимание будет уделено практическим упражнениям подразделений по всей Латвии, а затем запланированы штабные и международные интегрированные учения. «Намейс» проводится с 2014 года и за это время стал крупнейшим циклом военных учений в Латвии. Если изначально акцент делался на сценариях гибридных угроз, то теперь всё большее значение приобретает готовность к классическим военным действиям с использованием современного вооружения.

Пуданс призвал жителей проявлять понимание, если они увидят военных в повседневной среде, поскольку для военнослужащих важно тренироваться не только на полигонах, но и в реальных условиях.

«Военнослужащие, земессарги и союзники будут заметны в городах и населённых пунктах. Это нормально — так мы изучаем местность, где, возможно, придётся действовать», — отметил командующий. Он подчеркнул, что у общества нет причин для беспокойства, но при этом необходимо соблюдать меры безопасности, например, держаться на расстоянии от движущейся техники.

Чего ожидать от учений «Запад»?

Говоря о странах-агрессорах, Пуданс отметил, что в середине сентября состоятся военные учения России и Белоруссии «Запад». Хотя публично называются противоречивые данные о численности участников — от 7 000 до 150 000 военнослужащих, — Латвия и её союзники оценивают ситуацию с осторожностью.

«Это будут первые стратегические учения России в условиях активной войны. Скорее всего, мы увидим не столько концентрацию войск, сколько информационное воздействие, чтобы создать представление о мощи России», — пояснил командующий НВС.

Он предупредил, что во время «Запада» в информационном пространстве возможны вводящие в заблуждение сообщения и дезинформация. «Цель будет в том, чтобы показать Россию способной одновременно вести войну в Украине и у наших границ. Нужно быть внимательными, так как многие фото или видео могут быть из предыдущих учений. Следует проверять источники информации и не поддаваться панике», — подчеркнул Пуданс.

Пуданс рассказал, что Латвия развивает многоуровневую систему, объединяющую классические радары, акустические и сигнальные разведывательные возможности, а также новые технологии — от электронного противодействия до использования дронов против дронов. «Важно не только обнаружить цель, но и выбрать наиболее эффективное средство для её нейтрализации. Мы движемся к гибкой, многоуровневой обороне», — отметил Пуданс.