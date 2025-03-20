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Нам не хватает даже руководителей: новый министр образования

© LETA 20 марта, 2025 10:48

Новости Латвии 0 комментариев

Ресурсы Министерства образования и науки (МОН) неудовлетворительны, и иногда даже некому дать задание, сказала министр образования и науки Даце Мелбарде в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Она отметила, что в будущем для сферы образования запланированы крупные средства из фондов Европейского союза, но они уже сейчас осваиваются плохо, поэтому необходимо приложить серьезные усилия для того, чтобы получить доступное финансирование.

На вопрос, почему возникла такая ситуация, Мелбарде ответила, что общий потенциал в сфере управления системой образования недостаточен, а ресурсы МОН неудовлетворительны. "Не хватает людей, которые будут работать, не хватает людей на руководящих должностях. Иногда просто некому дать задание", - сказала министр, отметив, что одним из ее приоритетов на этом посту станет привлечение в МОН профессионалов, способных разрабатывать и реализовывать сложные реформы.

Мелбарде сообщила, что в настоящее время в МОН нет госсекретаря и заместителя госсекретаря по вопросам политики образования. Конкурсы на эти должности будут объявлены в ближайшее время.

Также нет руководителей двух крупнейших департаментов и отдела кадров.

"Если мы хотим добиться качественных изменений в образовании, то само министерство должно быть очень сильным", - подчеркнула министр.

Комментарий press.lv:

Напомним, ранее именно Министерство образования неоднократно подвергалось критике за особенно раздутый штат. С тех пор о сокращениях ничего не было слышно. Зато новый министр заговорила о...нехватке чиновников в ведомстве. "В будущем для сферы образования запланированы крупные средства из фондов Европейского союза". А учеников и учителей в Латвии всё меньше...
 

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