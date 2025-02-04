Налогообложение выигрышей в азартных играх: за что платить и сколько?

Из почты редакции: "Я получил уведомление от Службы госдоходов о том, что я получил облагаемый налогом доход – выигрыш в лотерею или азартные игры, превышающий 3 000 евро, т. е. организаторы азартных игр выплатили выигрыш и перевели выигрыш, превышающий 3 000 евро, с игрового счета на мой банковский счет, с которого в месте выплаты не был удержан подоходный налог с населения. Я не согласен с тем, что указала Служба госдоходов, потому что я не выиграл столько и, по моему мнению, платеж с игрового счета на банковский счет является возвратом ранее внесенных средств, а не выплатой выигрыша, о чем я тоже объяснял Службе госдоходов пару лет назад".

В статье 53 закона «Об азартных играх и лотереях» (далее – закон) не определено, что средства на игровом счете игрока являются исключительно выигрышами. Соответственно, это означает, что имеющиеся на игровом счете деньги могут представлять собой средства игрока, ранее зачисленные на игровой счет для проведения ставок и которые так и не были использованы для этого.

53-я статья закона определяет порядок приема средств, предназначенных исключительно для ставок, а также последующего возврата по запросу имеющихся на игровом счете средств, не устанавливая, что все средства, зачисленные и имеющиеся на игровом счете, сразу после их зачисления становятся выигрышем. То есть фактически это любые средства – как непосредственно игрока, так, возможно, и выигрыши.

Какой законодательный акт гласит, что сумма, которую игрок переводит с игрового счета на банковский счет может быть только выигрышем? Имеет ли Служба госдоходов право облагать подоходным налогом с населения фактически оборот на счете, а не реальные выигрыши, не принимая во внимание тот факт, что в результате выигрыш оказывается меньше потраченного?

Объяснение ситуации

Согласно уведомлению от Службы госдоходов, налоговый орган квалифицирует перевод средств с вашего игрового счета на банковский счет как облагаемый доход, поскольку сумма превышает порог 3 000 евро, установленный в законе «О подоходном налоге с населения». Однако вы утверждаете, что эта сумма представляет собой возврат ранее внесенных вами средств на игровой счет, а не выигрыш. Этот момент является ключевым в вашем случае и требует уточнений как с юридической точки зрения, так и с точки зрения того, что конкретно происходило с вашими средствами в процессе игры.

Положения нормативных актов

Согласно положениям закона «О подоходном налоге с населения» (статья 8, часть третья, пункт 204), выигрыши в лотереях и азартных играх, превышающие 3 000 евро в год, причисляются к другим доходам физического лица, с которых необходимо уплатить подоходный налог с населения, но в правилах Кабинета министров № 899 от 21 сентября 2010 года «Порядок применения норм закона «О подоходном налоге с населения» указано, что при применении закона «О подоходном налоге с населения» (статья 8, часть третья, пункт 204) под доходом от лотерей и выигрышами в азартных играх считаются любые выигрыши по смыслу закона.

В части 12 статьи 1 закона установлено, что выигрыш — это денежная сумма, выплачиваемая игроку организатором азартной игры в случае выигрыша в соответствии с правилами игры, и такой выигрыш является доходом игрока, даже если игрок заплатил за данную развлекательную услугу больше, чем получил от нее доход.

Историческая практика и изменения

Следует отметить, что ранее в соответствии с правилами Кабинета министров № 233 от 1 июля 1997 года «Порядок, в котором облагаются подоходным налогом с населения доходы физических лиц от лотерей и азартных игр», утратившими силу с 1 января 2012 года, в пункте 9 был оговорен принцип, согласно которому игрок, выигравший в лотерею или азартную игру в течение налогового года, при расчете дохода от выигрыша вычитает расходы, связанные с участием в азартной игре или лотерее, на которые он подготовил документы, подтверждающие соответствующие расходы.

Однако действующие нормативные акты предусматривают, что налогом облагается стоимость выигрыша в азартных играх, не принимая во внимание суммы, внесенные игроком на игровой счет, и исход игры (суммы проигрыша).

Как разобраться с трактовкой выигрыша и возврата средств

Из вопроса и описания ситуации не ясно, почему, по мнению Службы госдоходов, это был выигрыш, а не возврат ранее внесенной суммы. Возможно, что именно это обстоятельство можно использовать в переписке со Службой госдоходов, предварительно запросив информацию непосредственно у организатора азартных игр. Однако если это был выигрыш, то в соответствии с указанным в части первой статьи 19 закона «О подоходном налоге с населения» налог исчисляется и уплачивается в бюджет плательщиком в суммовом порядке, если в данной статье не установлено иное.

Судебная практика и правовые разъяснения

Дополнительно следует отметить, что в аналогичной ситуации в суд обратилось лицо, выступающее в качестве заявителя, указав, что сделанные в азартных играх взносы (ставки) превышали общую сумму выигрыша, таким образом, доход от выигрыша не получен и требование об уплате налога нарушает гарантированные статьей 105 Конституции Латвийской Республики права на собственность.

Согласно судебному решению от 13 июня 2024 года по делу № 2023-33-01, Конституционный суд признал соответствующими Конституции ЛР нормы, устанавливающие обязанность уплаты подоходного налога с населения с выигрышей в лотереи и азартные игры. Конституционный суд подчеркнул, что введение налога на доходы физических лиц с выигрышей направлено на снижение зависимости от лотерей и азартных игр, а также способствует увеличению доходов государственного бюджета и бюджетных доходов самоуправлений, которые могут быть использованы на защиту общественного благосостояния (см. https://www.satv.tiesa.gov.lv/web/viewer.html?file=https://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2023/07/2023-33-01_spriedums-1.pdf#search=2023-33-01).

Принцип справедливости в налогообложении доходов от азартных игр: комментарий судьи Конституционного суда

Существенными в этом отношении являются отдельные мысли судьи Конституционного суда Й. Нейманиса - в частности, относительно случаев, когда азартные игры являются профессиональной зарегистрированной экономической деятельностью: «Чистый принцип является неотъемлемым элементом идентичности подоходного налога. Требование справедливости, вытекающее из принципа равенства, обязывает нас учитывать объективную возможность уплаты подоходного налога не только с полученного дохода, но и учитывать расходы, понесенные при получении дохода».