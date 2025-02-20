Налоги с пенсии: как по-новому с 1 января?

Как мы уже писали ранее, согласно поправкам к закону «О государственных пенсиях», с 1 января 2025 года лица, которым назначена пенсия по старости (в том числе доплата к пенсии за стаж страхования, накопленный до 31 декабря 1995 года) или пересчитанная пенсия после 1 января 1996 года, или пенсия по выслуге, или специальная государственная пенсия, или заключен договор пожизненного пенсионного страхования (при накопленном капитале фондовой пенсии в соответствии с законом «О государственных фондовых пенсиях»), или пенсия согласно нормативным актам иностранного государства, имеют право на необлагаемый минимум в размере 12 000 евро в год (1 000 евро в месяц), а к облагаемой части пенсии применяется ставка подоходного налога с населения в размере 25,5%.

Работающие пенсионеры могут выбрать способ применения необлагаемого минимума путем подачи налоговой книжки (в Системе электронного декларирования (EDS) либо по месту работы, либо по месту выплаты пенсии. В первом случае необлагаемый минимум будет разделен пополам и применен, соответственно, в размере 500 евро при начислении зарплаты и в размере 500 евро при начислении пенсии.

Во втором случае необлагаемый минимум в полном размере будет применяться при начислении пенсии.

Разъяснения Службы госдоходов

Дополнительно информируем, что Служба госдоходов опубликовала следующие разъяснения (https://www.vid.gov.lv/lv/jaunums/dalai-pensionaru-parrekinas-janvara-pensijas-un-neizmaksato-starpibu-izmaksas-janvari-un-februari-pasiem-pensionariem-nekas-nav-jadara): с 2025 года для автоматического применения к пенсии неработающего пенсионера полного, увеличенного вдвое, не облагаемого налогом минимума в размере 1 000 евро в электронной налоговой книжке, которая находится в Системе электронного декларирования (EDS) Службы госдоходов, в качестве основного источника дохода должно быть указано Государственное агентство социального страхования (VSAA, далее — агентство), хотя, как указывает Служба госдоходов, чаще всего это отображается в системе по умолчанию.

Однако если налоговая книжка не отмечена в Системе электронного декларирования как поданная в агентство, то не облагаемый налогом минимум в размере 1 000 евро не будет применяться к пенсии, и это может повлиять на ее размер при выплате.

Перерасчет пенсий и выплата разницы

Служба госдоходов также указывает, что начиная выплаты пенсий в январе 2025 года и по получении вопросов от пенсионеров было выявлено, что не у всех неработающих пенсионеров Государственное агентство социального страхования отмечено в налоговых книжках в качестве основного источника дохода, что повлияло на размер пенсии, выплачиваемой лицам, имеющим пенсию более 500 евро. И к пенсиям, выплачиваемым этим пенсионерам в январе, был применен прежний не облагаемый налогом минимум в размере 500 евро вместо 1 000 евро (как того требуют изменения в законодательстве).

Это означает, что с суммы пенсии, превышающей 500 евро, был удержан подоходный налог с населения в размере 25,5%.

Далее Служба госдоходов сообщает, что в настоящее время активно сотрудничает с агентством, чтобы обеспечить подачу налоговых книжек всех неработающих пенсионеров в агентство и, таким образом, агентство смогло бы произвести перерасчет пенсий как можно быстрее.

Служба госдоходов также указывает, что пенсионерам, которые не работают и чья ежемесячная пенсия составляет более 500 евро, со своей стороны не нужно ничего делать. Получив от Службы госдоходов информацию о налоговых книжках, агентство оперативно произведет перерасчет и выплатит невыплаченную разницу либо отдельным платежом в январе, либо вместе с пенсией за февраль. Лицам, получающим пенсию с доставкой по месту жительства, разница будет выплачена вместе с пенсией за февраль.

Если у вас есть вопросы по размеру получаемой вами пенсии, Служба госдоходов просит обращаться в консультационный центр агентства по телефону 64507020 или обратиться письменно, отправив письмо по адресу электронной почты агентства: konsultacijas@vsaa.gov.lv.