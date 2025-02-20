Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 20. Февраля Завтра: Smuidra, Smuidris, Vitauts
Доступность

Налоги с пенсии: как по-новому с 1 января?

«Семь секретов» 20 февраля, 2025 08:53

Юридическая консультация 0 комментариев

Налогообложение пенсий с 1 января 2025 года: изменения и выбор пенсионеров; если пенсия была получена в меньшем размере. Если работающий пенсионер получает пенсию по старости, то как будет применяться необлагаемый минимум?

Как мы уже писали ранее, согласно поправкам к закону «О государственных пенсиях», с 1 января 2025 года лица, которым назначена пенсия по старости (в том числе доплата к пенсии за стаж страхования, накопленный до 31 декабря 1995 года) или пересчитанная пенсия после 1 января 1996 года, или пенсия по выслуге, или специальная государственная пенсия, или заключен договор пожизненного пенсионного страхования (при накопленном капитале фондовой пенсии в соответствии с законом «О государственных фондовых пенсиях»), или пенсия согласно нормативным актам иностранного государства, имеют право на необлагаемый минимум в размере 12 000 евро в год (1 000 евро в месяц), а к облагаемой части пенсии применяется ставка подоходного налога с населения в размере 25,5%.

Работающие пенсионеры могут выбрать способ применения необлагаемого минимума путем подачи налоговой книжки (в Системе электронного декларирования (EDS) либо по месту работы, либо по месту выплаты пенсии. В первом случае необлагаемый минимум будет разделен пополам и применен, соответственно, в размере 500 евро при начислении зарплаты и в размере 500 евро при начислении пенсии.

Во втором случае необлагаемый минимум в полном размере будет применяться при начислении пенсии.

Разъяснения Службы госдоходов

Дополнительно информируем, что Служба госдоходов опубликовала следующие разъяснения (https://www.vid.gov.lv/lv/jaunums/dalai-pensionaru-parrekinas-janvara-pensijas-un-neizmaksato-starpibu-izmaksas-janvari-un-februari-pasiem-pensionariem-nekas-nav-jadara): с 2025 года для автоматического применения к пенсии неработающего пенсионера полного, увеличенного вдвое, не облагаемого налогом минимума в размере 1 000 евро в электронной налоговой книжке, которая находится в Системе электронного декларирования (EDS) Службы госдоходов, в качестве основного источника дохода должно быть указано Государственное агентство социального страхования (VSAA, далее — агентство), хотя, как указывает Служба госдоходов, чаще всего это отображается в системе по умолчанию.

Однако если налоговая книжка не отмечена в Системе электронного декларирования как поданная в агентство, то не облагаемый налогом минимум в размере 1 000 евро не будет применяться к пенсии, и это может повлиять на ее размер при выплате.

Перерасчет пенсий и выплата разницы

Служба госдоходов также указывает, что начиная выплаты пенсий в январе 2025 года и по получении вопросов от пенсионеров было выявлено, что не у всех неработающих пенсионеров Государственное агентство социального страхования отмечено в налоговых книжках в качестве основного источника дохода, что повлияло на размер пенсии, выплачиваемой лицам, имеющим пенсию более 500 евро. И к пенсиям, выплачиваемым этим пенсионерам в январе, был применен прежний не облагаемый налогом минимум в размере 500 евро вместо 1 000 евро (как того требуют изменения в законодательстве).

Это означает, что с суммы пенсии, превышающей 500 евро, был удержан подоходный налог с населения в размере 25,5%.

Далее Служба госдоходов сообщает, что в настоящее время активно сотрудничает с агентством, чтобы обеспечить подачу налоговых книжек всех неработающих пенсионеров в агентство и, таким образом, агентство смогло бы произвести перерасчет пенсий как можно быстрее.

Служба госдоходов также указывает, что пенсионерам, которые не работают и чья ежемесячная пенсия составляет более 500 евро, со своей стороны не нужно ничего делать. Получив от Службы госдоходов информацию о налоговых книжках, агентство оперативно произведет перерасчет и выплатит невыплаченную разницу либо отдельным платежом в январе, либо вместе с пенсией за февраль. Лицам, получающим пенсию с доставкой по месту жительства, разница будет выплачена вместе с пенсией за февраль.

Если у вас есть вопросы по размеру получаемой вами пенсии, Служба госдоходов просит обращаться в консультационный центр агентства по телефону 64507020 или обратиться письменно, отправив письмо по адресу электронной почты агентства: konsultacijas@vsaa.gov.lv.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Угроза национальной безопасности»: из Латвии выдворяют россиянку, работавшую в правозащитных организациях

Важно 09:51

Важно 0 комментариев

Вчера вечером россиянку Марию Чащилову, которая сотрудничала с «ОВД-Инфо» и другими правозащитными проектами, задержала в Риге миграционная служба Латвии, Ее собираются выдворить из страны, сообщает "Новая газета-Европа".

Вчера вечером россиянку Марию Чащилову, которая сотрудничала с «ОВД-Инфо» и другими правозащитными проектами, задержала в Риге миграционная служба Латвии, Ее собираются выдворить из страны, сообщает "Новая газета-Европа".

Читать
Загрузка

Россия на переговорах предъявит требование вернуть НАТО в границы 1997 года: литовский министр

Мир 09:48

Мир 0 комментариев

Россия обязательно предъявит НАТО ультиматум о возвращении к границам 1997 года на переговорах с США, говорит литовский министр иностранных дел Кястутис Будрис.

Россия обязательно предъявит НАТО ультиматум о возвращении к границам 1997 года на переговорах с США, говорит литовский министр иностранных дел Кястутис Будрис.

Читать

Трамп шокировал, назвав Зеленского «диктатором» и «малоизвестным комиком»: «У него скоро и страны не останется»

Выбор редакции 09:48

Выбор редакции 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп опубликовал в сети Х шокирующий твит, в котором назвал президента Украины Владимира Зеленского "малоизвестным комиком" и "диктатором без выборов". Цитируем: 

Президент США Дональд Трамп опубликовал в сети Х шокирующий твит, в котором назвал президента Украины Владимира Зеленского "малоизвестным комиком" и "диктатором без выборов". Цитируем: 

Читать

Соседка жалуется, что наши дети слишком шумят: как от неё защититься?

Юридическая консультация 09:39

Юридическая консультация 0 комментариев

"В квартиру под нами въехала пожилая соседка, которая сразу начала жаловаться на шум в нашей квартире. Сначала она утверждала, что мы ломаем стены и снимаем пол, чтобы сделать выше потолки, и из-за этого ей теперь все слышно. Она даже несколько раз вызывала полицию, но та, конечно же, ничего такого не нашла, потому что мы ничего подобного не делали. Всего лишь во время ремонта использовали дрель, чтобы установить мебель, и заранее предупредили соседей о техническом шуме. Так после ремонта она стала жаловаться на шум от наших маленьких детей, которые «все время кричат, что-то роняют и топают», и требует, чтобы мы положили дополнительную звукоизоляцию. Но разве мы обязаны отвечать за то, что в доме такая слышимость? Соседка утверждает, что имеет право на тишину и спокойствие, и кричит не только на нас, но и на детей (если мы случайно встретимся во дворе). Что можно сделать в такой ситуации?"

"В квартиру под нами въехала пожилая соседка, которая сразу начала жаловаться на шум в нашей квартире. Сначала она утверждала, что мы ломаем стены и снимаем пол, чтобы сделать выше потолки, и из-за этого ей теперь все слышно. Она даже несколько раз вызывала полицию, но та, конечно же, ничего такого не нашла, потому что мы ничего подобного не делали. Всего лишь во время ремонта использовали дрель, чтобы установить мебель, и заранее предупредили соседей о техническом шуме. Так после ремонта она стала жаловаться на шум от наших маленьких детей, которые «все время кричат, что-то роняют и топают», и требует, чтобы мы положили дополнительную звукоизоляцию. Но разве мы обязаны отвечать за то, что в доме такая слышимость? Соседка утверждает, что имеет право на тишину и спокойствие, и кричит не только на нас, но и на детей (если мы случайно встретимся во дворе). Что можно сделать в такой ситуации?"

Читать

Интеллектуалка, лесбиянка, враг мигрантов и зелёной энергии: портрет Алис Вайдель, лидера АдГ

Важно 09:37

Важно 0 комментариев

Критики лидера «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель называют ее оппортунисткой и политическим хамелеоном. Открытая лесбиянка и интеллектуалка, она не похожа на стереотипного ультраправого политика, но ее сторонники говорят, что именно нестандартный образ Вайдель приносит партии успех. Под ее руководством АдГ стремительно набирает популярность и на парламентских выборах 23 февраля впервые в истории может занять второе место.

Критики лидера «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель называют ее оппортунисткой и политическим хамелеоном. Открытая лесбиянка и интеллектуалка, она не похожа на стереотипного ультраправого политика, но ее сторонники говорят, что именно нестандартный образ Вайдель приносит партии успех. Под ее руководством АдГ стремительно набирает популярность и на парламентских выборах 23 февраля впервые в истории может занять второе место.

Читать

Министр: «Я не хочу, чтобы курьер рылся в пакете, съедал картошку фри, а остальное привозил мне»

Латышские СМИ 09:28

Латышские СМИ 0 комментариев

Министр сельского хозяйства Арманд Краузе в передаче TV24 «Preses klubs» объяснил необходимость регистрации курьеров, подчеркнув, что это связано с гигиеной и безопасностью доставки продуктов. Однако процесс выявил неожиданную проблему — 43% зарегистрированных курьеров находились в Латвии нелегально.
Арманд Краузе объяснил, почему регистрация курьеров необходима и какие проблемы она выявила. Одной из главных причин регистрации является гигиена и безопасность при доставке продуктов питания.

Министр сельского хозяйства Арманд Краузе в передаче TV24 «Preses klubs» объяснил необходимость регистрации курьеров, подчеркнув, что это связано с гигиеной и безопасностью доставки продуктов. Однако процесс выявил неожиданную проблему — 43% зарегистрированных курьеров находились в Латвии нелегально.
Арманд Краузе объяснил, почему регистрация курьеров необходима и какие проблемы она выявила. Одной из главных причин регистрации является гигиена и безопасность при доставке продуктов питания.

Читать

Сами — нация крестьян, а воротят нос от мигрантов из Азии? Как девушка пыталась ввозить в Латвию гастарбайтеров

Выбор редакции 09:24

Выбор редакции 0 комментариев

Участница шоу «Lauku sēta» и «Piecērt Eglītei!» Лига Эглите собиралась работать в сфере трудоустройства мигрантов, но натолкнулась на бюрократические препоны и негативную реакцию общества. О своем опыте она рассказала телеканалу TV3.

Участница шоу «Lauku sēta» и «Piecērt Eglītei!» Лига Эглите собиралась работать в сфере трудоустройства мигрантов, но натолкнулась на бюрократические препоны и негативную реакцию общества. О своем опыте она рассказала телеканалу TV3.

Читать