Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

Налог солидарности на топливо: политически громкое решение за счёт потребителей

Редакция PRESS 16 мая, 2026 15:12

Важно 0 комментариев

Алексей Шведов, руководитель стратегии, AS OLEREX / KOOL Latvija SIA

В публичном пространстве всё чаще звучат идеи так называемого налога на сверхприбыль или «солидарного налога» для продавцов топлива. В политическом дискурсе его представляют как инструмент сдерживания цен и дополнительного пополнения государственного бюджета. Однако за громкими лозунгами скрывается гораздо более сложная реальность — такой механизм не только не способен остановить рост цен на мировых рынках, но в долгосрочной перспективе может навредить именно конечным потребителям.

Прежде всего следует признать очевидное: цены на топливо в Латвии не формируются изолированно. Они напрямую зависят от мирового рынка нефти и нефтепродуктов, особенно от котировок физического рынка, так называемых Platts. Если цены на мировых рынках растут, никакой местный «солидарный» налог не способен остановить этот процесс.

Введение нового налога неизбежно приведёт к дополнительным административным издержкам для компаний. В рыночной экономике такие издержки в долгосрочной перспективе всегда закладываются в конечную цену. Другими словами, за политически популярные эксперименты в итоге платит потребитель.

Сам термин «налог на сверхприбыль» во многом является инструментом политической коммуникации. Слово «сверхприбыль» вызывает у общества эмоциональную реакцию, особенно в период роста цен и экономического давления. Однако в реальности речь идёт не о классическом фискальном инструменте. Это скорее механизм регулирования рынка и ограничения прибыли с элементами фактической конфискации, практическое влияние которого на экономику может быть гораздо шире, чем кажется на первый взгляд.

Особенно тревожит тот факт, что в дискуссиях о «солидарном платеже» до сих пор чётко не определён механизм так называемой «объективно рассчитанной цены». В первоначальном варианте предложения такая формула вообще отсутствовала в тексте законопроекта. Это вызывает обоснованные вопросы: как можно принимать регулирование, если не определён ключевой элемент, по которому будут оцениваться цены и прибыль?

Формирование цены на топливо — сложный процесс, зависящий не только от стоимости сырья, но и от логистики, хранения резервов, валютных колебаний, цепочек поставок и других факторов. Установленные политически «потолки» цен или прибыли не могут объективно отражать эту систему. В результате существует риск, что в отдельные периоды продажа топлива станет нерентабельной.

Это, в свою очередь, приведёт к последствиям более серьёзным, чем просто рост цен. Операторы автозаправочных станций будут вынуждены сокращать инвестиции в развитие инфраструктуры, модернизацию и качество обслуживания клиентов. Снизятся возможности создавать новые рабочие места, улучшать условия труда и инвестировать в сервис.

В долгосрочной перспективе недостаток инвестиций ведёт к консолидации рынка — более слабые участники уходят, конкуренция сокращается, и в итоге цены могут вырасти ещё сильнее. Именно конкуренция, а не административные ограничения, является ключевым механизмом сдерживания цен в долгосрочном горизонте.

Кроме того, нельзя исключать сценарии, при которых в отдельные периоды автозаправочные станции будут вынуждены ограничивать или даже прекращать продажу топлива, если регулирование сделает деятельность экономически невозможной. Тогда речь будет идти уже не только о цене, но и о физической доступности топлива для населения и бизнеса.

Поэтому «солидарный платёж» не является решением проблемы цен на топливо. Это политически громкий, но экономически рискованный инструмент, последствия которого в долгосрочной перспективе в наибольшей степени ощутят именно те, чьи интересы он якобы должен защищать — конечные потребители.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Важно

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Важно

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Важно

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Важно 19:52

Важно 0 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать
Загрузка

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Важно 15:09

Важно 0 комментариев

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Читать

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Важно 15:03

Важно 0 комментариев

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Читать

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

ЧП и криминал 14:33

ЧП и криминал 0 комментариев

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Читать