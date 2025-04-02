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Налетай, «подешевело»! Что начнется после декриминализации мелких краж?

Редакция PRESS 2 апреля, 2025 14:13

Новости Латвии 0 комментариев

Госполиция выступила с идеей — декриминализировать мелкие кражи по примеру Эстонии. Среди торговых сетей это вызвало переполох. Магазинное воровство — их головная боль, которая после декриминализации многократно усилится.

Мысль о том, чтобы перевести мелкие кражи из разряда уголовных преступлений — в административные правонарушения, высказал сам глава Госполиции Армандс Рукс. Что ж, его можно понять: правительство только что утвердило Рукса на посту начальника Государственной полиции еще на один срок, аж до 2030 года — и он активно ищет способы разгрузить свои кадры в условиях их тотального дефицита.

В настоящее время Уголовный закон Латвии предусматривает за мелкую кражу лишение свободы сроком до одного года, надзор пробационной службы, общественные работы или денежный штраф, пишет портал Grani.lv. Но даже если в наказание воришке просто дадут в руки метлу (те самые общественные работы), полиции все равно надо сначала провести его через всю положенную процедуру: с возбуждением уголовного дела, сбором доказательной базы и т.д., чтобы довести до суда.

А полицейских катастрофически не хватает, те же, что есть, безмерно загружены. Так почему бы их не разгрузить, публично задалось вопросом руководство Госполиции. Вон, соседняя Эстония давно так сделала, значит и нам надо. Берем некий нижний порог — определенную сумму: если краденый товар оценивается ниже, значит это не уголовное преступление, а легкое административное нарушение. А там все быстро — протокол составил (на штраф или другое наказание) и гуляй, Вася. Причем составлять его будет уже не государственная полиция, а муниципальная.

Ну, разве не славная идея? Ведь всем хорошо: и Госполиции, и ворам...

Увы, всегда найдутся те, кто испортят идиллическую картину. «А про нас вы забыли? - возопили торговые сети. - Если кража перестанет считаться кражей, от магазинных воров вообще спасу не будет!».

И хотя Рукс ни словом не обмолвился, какая сумма ущерба может стать порогом для декриминализации воровства, торговые сети от испуга сами вообразили, что это — 500 евро. И стали ее обсуждать.

«Ритейлеры с большой тревогой смотрят на инициативу ввести уголовную ответственность только за кражи стоимостью более 500 евро», - сказала в интервью LETA Лайла Вартукаптейне, член правления Elvi Latvija. Она признала, что количество краж в магазинах стабильно высокое, и что конкретно в ее торговой сети убытки от них составляют несколько миллионов евро в год.

Причем настоящей проблемой, по ее словам, являются не пенсионеры, которые украдкой пытаются пронести мимо кассы кусок хлеба, а группы наглых молодых людей, ворующих целыми сумками. Понимая желание полиции сделать рассмотрение дел о кражах более быстрым, Вартукаптейне выразила серьезные опасения, что декриминализация этих преступлений создаст ощущение, будто воровать можно более свободно.

Есть ли у нас что к этому добавить? Конечно.

Как заявил Арманд Рукс, продвигая свою идею, Латвии надо «пойти по пути Эстонии». Так давайте посмотрим — а что там, в Эстонии? К чему привела соседнюю страну декриминализация мелких магазинных краж? Наверное, там все преотлично, раз глава латвийской полиции ею активно размахивает?

Так вот, в Эстонии либерализацию законодательства касательно краж провели 11 лет назад. Была установлена нижняя граница суммы ущерба для возбуждения уголовного дела — 200 евро. Все, что ниже, перестало считаться уголовным преступлением, а потому воры, даже если их хватают за руку, фактически отделываются легким испугом.

С самого начала сектор торговли и охранные фирмы предупреждали: такое решение приведет к резкому росту мелких краж. И что вы думаете? Именно так и случилось. Вот цитаты из статьи на эстонском портале ERR, опубликованной ровно год назад (к десятилетию декриминализации).

«Количество магазинных краж в Эстонии растет быстрыми темпами. Воры действуют все наглее и не брезгуют ничем.

Среди них попадаются, например, клептоманы, которым совершенно неважно, что положить в карман, или наркоманы, в том числе агрессивные, а также подростки, желающие доказать приятелям свою крутизну, и даже целые организованные группировки и, наконец, пьяницы и асоциалы».

Считается, что обычно ущерб от краж составляет около одного процента оборота магазина. Исходя из этого союз торговцев подсчитал: за последний год количество магазинных краж в Эстонии выросло вдвое.

«Увеличилось число воров, увеличился ущерб, причиняемый ворами, крадут больше, крадут на более крупные суммы, - признает глава союза торговцев Эстонии Неле Пейл».

«Сейчас уже воруют не только алкоголь, а все подряд, например, мясо, фарш, масло, даже огурцы», - перечисляет представитель А1000» (эстонская торговая сеть — ред.).

«В сумме такие мелкие кражи приносят магазинам существенные убытки. А ведь помимо этого есть еще профессионалы, которые работают по-крупному. «Организованные преступники обычно находят наркоманов, которые днем ходят по магазинам, как на работу, воруют из каждого. У некоторых даже есть список того, что нужно украсть, чтобы потом перепродать», - говорит Неле Пейл».

Признают ли эстонские журналисты в этой статье, что их государство, декриминализировав мелкие кражи (до 200 евро ущерба), совершило ошибку? Да — признают. Но утешают читателей тем, что это — мировая тенденция.

«Эстония вовсе не единственная страна, где статистика магазинных краж резко идет вверх. Напротив, мы в этом вопросе четко следуем печальным мировым тенденциям. В Великобритании в прошлом году было зафиксировано свыше 16 миллионов магазинных краж. В Соединенных Штатах нередки ситуации, когда молодежные банды охапками выносят вещи из магазинов. Многие связывают это с тем, что порог обвинения в магазинной краже был повышен до тысячи долларов», - констатирует ERR.

Да уж, все мы порядком насмотрелись роликов из США, где воры, не скрываясь, сметают и выносят из магазинов все содержимое полок. Хотим ли мы, чтобы так было и в Латвии? И разве горький опыт Эстонии не говорит о том, что есть «мировые тенденции», которым следовать не надо?

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