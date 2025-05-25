Наконец тепло?! Неделя начнется с теплой погоды, а вот как закончится…

Ночью будет дуть слабый ветер, кое-где на востоке образуется туман. Температура воздуха - не ниже +5-10 градусов.

В Риге ночью прояснится, осадков не ожидается. Ветер также слабый. Температура воздуха снизится до +7-9 градусов.

В понедельник днем будет преимущественно облачно, местами с прояснениями. На востоке время от времени пройдут дожди, кое-где на западе также возможен небольшой дождь, на крайнем востоке возможна гроза.

Ветер - по-прежнему слабый, температура воздуха повысится до +16-21 градуса, на Курземском побережье и в восточных районах - до +14-16 градусов.

В столице в первой половине дня ожидается ясная погода, после полудня солнце закроют облака, но осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер, максимальная температура воздуха - около +20 градусов.

В солнечную погоду интенсивность УФ-излучения будет средневысокого уровня.