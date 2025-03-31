Найдены тела трех американских военных, пропавших в Литве: командование Сил США в Европе

«Трое военных Сухопутных сил армии США (...) найдены мертвыми в Литве», — говорится в заявлении.

По данным командования, личности найденных солдат еще установят их родственники, поиски четвертого пропавшего военного продолжаются.

«Военные, которых мы потеряли в этой трагедии, были не просто солдатами — они были частью нашей семьи. Наши сердца полны скорби», — сказал генерал-майор Кристофер Норри, командующий 3-й дивизией Сухопутных сил США, в состав которой входили погибшие военные.

«Вместе с семьями и близкими мы скорбим о потере этих особых (...) военных в это невообразимое время. Но поиски не будут завершены, пока все (военные – BNS) не вернутся домой», – сказал Норри.

«Невозможно выразить словами нашу благодарность тем, кто все еще круглосуточно работает над этой масштабной поисково-спасательной операцией, и за вашу непоколебимую решимость не останавливаться, пока все (военные – BNS) не будут найдены», – сказал генерал.

Как сообщало BNS, гусеничная спасательная машина M88 Hercules с четырьмя американскими военными на борту пропала в минувший вторник во время учений на полигоне в Пабраде.

Эвакуационный танк, о котором идет речь, был обнаружен в среду на глубине около пяти метров в болотистой местности.

Бронемашину вытащили рано утром в понедельник в ходе масштабной спасательной операции с участием литовских, американских и польских военных, а также специалистов других литовских служб.