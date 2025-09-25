Найденный под Краславой рысенок умер в зоопарке

В настоящий момент невозможно точно сказать, какой именно фактор привёл к смерти малыша, поскольку рысенок поступил к специалистам с целым рядом серьезных проблем со здоровьем.

“Рысенок (самец) был сильно истощен, временами шатался при ходьбе, у него было много клещей, как на теле, так и в ушах. Также наблюдались неврологические нарушения и проблемы с пищеварением. У животного были взяты различные анализы (как при жизни, так и после смерти). Их результаты мы получим позже, и тогда можно будет точнее оценить причины”, - рассказал представитель зоопарка.

Напомним, рысенка, вероятно содержали в неволе, а потом выпустили.