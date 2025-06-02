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Начинается предварительное голосование на муниципальных выборах (2)

© LETA 2 июня, 2025 07:48

Новости Латвии 2 комментариев

Сегодня в 17 часов начнется предварительное голосование на выборах в самоуправление, сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Предварительное голосование на муниципальных выборах начнется сегодня на 948 избирательных участках по всей Латвии.

Как и в день выборов, во время предварительного голосования можно проголосовать на любом избирательном участке в своем самоуправлении.

Во время предварительного голосования избирательные участки будут открыты с 17:00 до 20:00 в понедельник, 2 июня; с 8:00 до 23:00 во вторник, 3 июня; с 17:00 до 20:00 в среду, 4 июня; с 8:00 до 23:00 в четверг, 5 июня; и с полудня до 15:00 в пятницу, 6 июня.

Кроме того, с сегодняшнего дня и до 12 часов субботы граждане Латвии, имеющие право голоса, чье состояние здоровья не позволяет им прийти на избирательный участок в день муниципальных выборов, могут зарегистрироваться для голосования по месту нахождения в своем самоуправлении.

Впервые на этих выборах появится возможность выездного голосования, которое также начнется сегодня.

О своем решении организовать выездное голосование на муниципальных выборах 2025 года ЦИК уведомили 11 самоуправлений - Алуксненский, Аугшдаугавский, Балвский, Баускский, Добельский, Елгавский, Екабпилсский, Олайнский, Резекненский, Саласпилсский и Смилтенский края. Некоторые самоуправления организуют это голосование в специальных автобусах.

Выборы в самоуправления состоятся в первую субботу июня.

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Комментарии (2) 43 реакций
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