Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 20. Февраля Завтра: Smuidra, Smuidris, Vitauts
Доступность

Начинается демонтаж линий электропередачи с Калининградской областью России

© LETA 20 февраля, 2025 17:57

Мир 0 комментариев

После того, как в начале февраля страны Балтии соединили свои электросети с сетями континентальной Европы, в Литве начинаются работы по демонтажу линий электропередачи (ЛЭП) с Калининградской областью России.

Демонтаж опор ЛЭП Круонисская гидроаккумулирующая электростанция (КГАЭС) – Битенай начнется в следующий понедельник, сообщила в четверг компания Litgrid.

«Это первая линия электропередачи, участок которой будет демонтирован после синхронизации Балтийских стран с континентальной Европой. Оставшаяся часть линии будет использована для соединения трансформаторов КГАЭС и подстанции в Битенай», — говорится в сообщении.

На демонтаже первой линии будут присутствовать министр энергетики Жигимантас Вайчюнас и генеральный директор Litgrid Рокас Масюлис.

После того, как 8 февраля страны Балтии отключились от российской электроэнергетической системы и 9 февраля подключились к европейским сетям, линии электропередачи с Россией и Беларусью стали ненужными. На следующий день после синхронизации провода этих линий были перерезаны.

Из 11 линий, существовавших в последние годы у Литвы с Беларусью, в последнее время действовала только одна, а из шести с Калининградской областью — три.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Брюссель: Украина — это демократия, а путинская Россия — нет

Важно 18:44

Важно 0 комментариев

Зеленский был законно избран на демократических выборах, подчеркнула Еврокомиссия в ответ на заявления Трампа. Евросоюз продолжит поддерживать Украину: ряд мер приурочен к годовщине начала полномасштабной войны, сообщает Deutsche Welle.

Зеленский был законно избран на демократических выборах, подчеркнула Еврокомиссия в ответ на заявления Трампа. Евросоюз продолжит поддерживать Украину: ряд мер приурочен к годовщине начала полномасштабной войны, сообщает Deutsche Welle.

Читать
Загрузка

Женщина, убившая и надругавшаяся над трупом ребенка, получила максимально возможное наказание

ЧП и криминал 18:38

ЧП и криминал 0 комментариев

Старший прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры в Эстонии Элийза Соммер заявила, что приговор, в четверг вынесенный женщине, убившей ребенка, является максимально допустимым по закону.

Старший прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры в Эстонии Элийза Соммер заявила, что приговор, в четверг вынесенный женщине, убившей ребенка, является максимально допустимым по закону.

Читать

Налоги с пенсии: как по-новому с 1 января?

Юридическая консультация 18:33

Юридическая консультация 0 комментариев

Налогообложение пенсий с 1 января 2025 года: изменения и выбор пенсионеров; если пенсия была получена в меньшем размере. Если работающий пенсионер получает пенсию по старости, то как будет применяться необлагаемый минимум?

Налогообложение пенсий с 1 января 2025 года: изменения и выбор пенсионеров; если пенсия была получена в меньшем размере. Если работающий пенсионер получает пенсию по старости, то как будет применяться необлагаемый минимум?

Читать

«Мы деньги не возвращаем. У нас такой функции нет»: систему депозита пустой тары ждут перемены

Важно 18:30

Важно 0 комментариев

Не только в виде ваучера, но и как деньги на карту — оператор системы депозита тары Depozīta iepakojuma operators обещает внести изменения в существующую систему. Сейчас, сдав использованную упаковку в таромате, клиент получает купон — использовать его можно лишь в конкретном магазине. При этом у многих возникают проблемы — закупиться нужно на конкретную сумму, поскольку сдачу при обналичивании купонов и неиспользовании всей суммы, продавцы дать не могут, сообщает программа 4.studija Латвийского телевидения.

Не только в виде ваучера, но и как деньги на карту — оператор системы депозита тары Depozīta iepakojuma operators обещает внести изменения в существующую систему. Сейчас, сдав использованную упаковку в таромате, клиент получает купон — использовать его можно лишь в конкретном магазине. При этом у многих возникают проблемы — закупиться нужно на конкретную сумму, поскольку сдачу при обналичивании купонов и неиспользовании всей суммы, продавцы дать не могут, сообщает программа 4.studija Латвийского телевидения.

Читать

Депутаты призывают вернуть уроки «Здоровья» в школьную программму

Новости Латвии 18:23

Новости Латвии 0 комментариев

Депутаты подкомиссий по общественному здоровью и снижению неравенства Комиссии по социальным и трудовым вопросам в письме президенту страны, премьер-министру, а также председателю комиссии Сейма по образованию, культуре и науке призывают немедленно восстановить уроки здоровья как отдельный предмет в школьных учебных программах. Планируется, что это станет основой для развития здорового и благополучного общества.

Депутаты подкомиссий по общественному здоровью и снижению неравенства Комиссии по социальным и трудовым вопросам в письме президенту страны, премьер-министру, а также председателю комиссии Сейма по образованию, культуре и науке призывают немедленно восстановить уроки здоровья как отдельный предмет в школьных учебных программах. Планируется, что это станет основой для развития здорового и благополучного общества.

Читать

Под Иецавой фура из Польши столкнулась с легковушкой Bolt: есть пострадавшие

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Сегодня утром на шоссе Рига-Иецава, перед посёлком Дзеруми, произошло лобовое столкновение фуры из Польши с легковым автомобилем шеринговой компании Bolt Drive.

Сегодня утром на шоссе Рига-Иецава, перед посёлком Дзеруми, произошло лобовое столкновение фуры из Польши с легковым автомобилем шеринговой компании Bolt Drive.

Читать