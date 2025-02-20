Начинается демонтаж линий электропередачи с Калининградской областью России

Демонтаж опор ЛЭП Круонисская гидроаккумулирующая электростанция (КГАЭС) – Битенай начнется в следующий понедельник, сообщила в четверг компания Litgrid.

«Это первая линия электропередачи, участок которой будет демонтирован после синхронизации Балтийских стран с континентальной Европой. Оставшаяся часть линии будет использована для соединения трансформаторов КГАЭС и подстанции в Битенай», — говорится в сообщении.

На демонтаже первой линии будут присутствовать министр энергетики Жигимантас Вайчюнас и генеральный директор Litgrid Рокас Масюлис.

После того, как 8 февраля страны Балтии отключились от российской электроэнергетической системы и 9 февраля подключились к европейским сетям, линии электропередачи с Россией и Беларусью стали ненужными. На следующий день после синхронизации провода этих линий были перерезаны.

Из 11 линий, существовавших в последние годы у Литвы с Беларусью, в последнее время действовала только одна, а из шести с Калининградской областью — три.