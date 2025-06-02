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На выборах президента Польши победил консерватор Навроцкий (1)

© BBC 2 июня, 2025 15:07

Мир 1 комментариев

Во втором туре выборов президента Польши консерватор и евроскептик Кароль Навроцкий победил кандидата от правящей коалиции, либерала Рафала Тшасковского.

Государственная избирательная комиссия опубликовала итоги по всем округам, и эти данные показывают, что Навроцкий получил 50,89% голосов, а Тшасковский — 49,11%.

Явка на повторном голосовании составила 71,63%. Свои голоса за кандидатов отдал почти 21 млн человек.

Кароль Навроцкий после окончания голосования в воскресенье пообещал «объединить патриотический лагерь в Польше, лагерь людей, который хотят нормальную Польшу без нелегальных мигрантов».

Результатом победы Навроцкого, как предсказывают политобозреватели, станет рост напряженности в отношениях Польши с Евросоюзом и Украиной.

Навроцкий скептически настроен по отношению к Брюсселю и Киеву, а также выступает против приглашения Украины в НАТО и ее ускоренного вступления в ЕС.

Кроме того, во внутренней польской политике продолжится противостояние либерального правительства и президента-консерватора.

Полномочия президента в Польше ограничены, но он может накладывать вето на законы и тем самым мешать правительству проводить политику, которая его не устраивает.

Этим занимался уходящий президент Анджей Дуда, избранный при поддержке бывшей правящей национал-консервативной партии «Право и справедливость». Новый президент от той же ПиС, как ожидается, продолжит борьбу с правительством Дональда Туска.

Если бы победил мэр Варшавы Тшасковский, это развязало бы руки правительству Туска и проложило путь для либеральных реформ, в том числе, например, в вопросе абортов и прав ЛГБТ-сообщества, на пути которых стоял Анджей Дуда.

Первый тур выборов, состоявшийся 18 мая, с одной стороны, не принес никаких неожиданностей. То, что два первых места в нем займут Тшасковский и Навроцкий, было понятно задолго до дня голосования.

Сюрпризом для наблюдателей стал отрыв между победителями первого тура — всего 1,8 процентных пункта — предвыборные опросы прогнозировали заметно больший перевес Тшасковского.

Кроме того, неожиданным стал высочайший результат кандидатов, представляющих ультраправый фланг: занявшие третье и четвертое место Славомир Менцен и Гжегож Браун на двоих получили 21% голосов.

25 мая Тшасковский и Навроцкий провели массовые акции в центре Варшавы. Демонстрация в поддержку действующего мэра прогнозируемо была более многолюдной, но и команда Навроцкого показала способность мобилизовать большие человеческие массы в столице, которая традиционная считается менее лояльной консервативному «Праву и справедливости».

27 мая произошел самый большой скандал за две недели между турами выборов. Издание Onet со ссылкой на двух знакомых Кароля Навроцкого, готовых открыть свои имена в ходе судебного процесса, написало, что нынешний кандидат в президенты во времена своей молодости, когда он работал охранником фешенебельной гостиницы в Сопоте, обеспечивал желающих гостей этого отеля услугами секс-работниц.

«Проблема нынешней Польши — это политическая проституция, — отреагировал Навроцкий на эту публикацию. — Медийные помощники Туска и Тшасковского не отберут у нас победу».

Последний день разрешенной агитации кандидаты провели в своих «базовых» регионах, причем Кароль Навроцкий начал его с митинга возле памятника жертвам Волынской трагедии в селе Домостава на юго-востоке Польши, а Тшасковский провел в этот день большой митинг в Гданьске, родном городе своего конкурента.

ФОТО scanpix.ee

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