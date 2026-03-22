Из-за модернизации инфраструктуры Deutsche Bahn пассажирам поездов приходится нелегко. С 10 апреля движение линии S11 на участке между Кёльн-Мюльхаймом и Бергиш-Гладбахом будет почти на три месяца полностью прекращено, пока не начнёт работать новый пост управления движением поездов.

Ежедневно по этому маршруту ездят более 15 000 жителей, добирающихся на работу и обратно.

Обычно в таких случаях Deutsche Bahn организует так называемое автобусное сообщение взамен поездов, и трудности связаны не только с громоздким названием. Часто дополнительные автобусы не могут подъезжать прямо к вокзалам, кроме того, во многих регионах Германии непросто набрать достаточное количество водителей.

Велосипед вместо электрички: всего лишь небольшой эксперимент?

Поездка на городской электричке от Кёльн-Мюльхайма через Хольвайде, Делльбрюк и Дуккерат до Бергиш-Гладбаха обычно занимает 13 минут. На автобусы, заменяющие поезда, отведено 37 минут.

Чтобы хоть немного облегчить пассажирам этот непростой период и, вероятно, одновременно внести вклад в борьбу с изменением климата, Deutsche Bahn впервые предлагает прокатные велосипеды. Скорее всего, это лишь небольшой пилотный проект, который должен показать, сколько людей предпочтут проехать 10 километров или часть пути на велосипеде.

Как сообщает t-online, по утрам пассажирам будут доступны 50 велосипедов, которые можно забронировать через приложение. Стоимость составит 1 евро за каждые начавшиеся 15 минут, для владельцев абонементов на региональный транспорт первые 30 минут будут бесплатными. Сдать велосипед можно на любой станции вдоль маршрута.

В региональном сообщении идею железной дороги с прокатом велосипедов наверняка оценят многие. На более протяжённых маршрутах с велосипедом, впрочем, сложнее, как это видно на примере закрытого сейчас участка между Берлином и Гамбургом.

Изначально планировалось завершить строительные работы там к концу апреля, однако из-за январских морозов, по данным Deutsche Bahn, движение возобновится лишь с 14 июня. Сейчас поезда идут в объезд через Уэльцен и Штендаль, что делает поездку на 45 минут дольше.

С мая железная дорога намерена приступить к модернизации линии между Гамбургом и Ганновером.